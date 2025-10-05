Нови руски атаки! Ужас в Украйна, смут в Полша

Полша вдигна изтребителите си по тревога след най-масираното нападение на Русия срещу Украйна от седмици насам. Докато украински градове горят под дъжд от ракети и дронове, Варшава задейства военната си авиация, за да защити въздушното си пространство. Опасността се приближи на километри от източния фланг на НАТО.

Русия удря, Полша реагира

Полша заяви, че рано тази сутрин е задействала военната си авиация, за да гарантира сигурността на въздушното си пространство, след като през нощта Русия подложи Украйна на масирани атаки с дронове и ракети, предаде Ройтерс. Украински представители съобщиха, че обект на атаките е станала и Лвовската област, която граничи с Полша.

Атакувана бе и украинската Запорожка област. Най-малко десет дрона и бомби с насочване са поразили град Запорожие, при което един човек е загинал, а осем са били ранени. Удари имаше и по други украински градове – Киев, Днепър и Одеса, като украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 73 дрона.

НАТО в готовност

"Полски и съюзни летателни апарати действат в нашето въздушно пространство, а наземно базираните системи за противовъздушна отбрана и радарите бяха приведени в максимално висока степен на готовност", обявиха полските въоръжени сили в социалната мрежа Х.

Страните на източния фланг на НАТО са във висока степен на бдителност, след като миналия месец Полша свали предполагаеми руски дронове, които навлязоха във въздушното ѝ пространство.

В същото време въздушното движение на летището във Вилнюс, столицата на Литва, бе временно спряно късно снощи, след като в района бяха забелязани предполагаеми балони с горещ въздух, съобщиха летищните власти, цитирани от ДПА. По-късно операторът на летището съобщи, че работата е възобновена.

Войната приближава границите на Европа

Напрежението по източния фронт на НАТО никога не е било толкова високо от началото на войната в Украйна. С всяка нова атака Москва доближава зоните на Алианса, а Полша, Литва и балтийските държави говорят за "нов етап на риска". Засега небето е защитено, но сигналът е ясен — Европа се готви за следващия, по-опасен етап на конфронтацията.

