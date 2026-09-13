Киев горя след руска атака. Дрон порази и американски завод край столицата
Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
Следете всички новини, анализи и коментари за Поражения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
Шестима са ранени, а склад, електрическа подстанция и административна сграда са поразени в Чехов
Заводът може да преработва 8,5 млн. тона нефт годишно и е сред ключовите цели в украинската кампания срещу горивната система
Два дрона атакуваха съд по украински коридор, пожар и жертви след удари край Одеса
И направи изненадващо изяявление
Удар по жилищни райони, бензиностанция и административна сграда
73 дрона свалени, градове в пламъци, а НАТО вдигна тревога
Откраднати детски данни, блокирани заводи и стотици хиляди без работа – дигиталният терор парализира цели отрасли
Тя атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия
Руснаците са ударили град Запорожие с най-малко три дрона
Възникнал е пожар и била повредена важна част от атомната централа
За много кратко време са изстреляни 17 противоградни ракети, но облакът бил с огромни размери
Двамата с Мелания посетиха бедстващи хора във фургони
Сега училищата не работят, няма влакове, няма никакъв транспорт
Наши учени пазят сведения от най-мощните явления на слънцето
В съчетание с цигари става наистина страшно
Киев отдавна настоява за такива ракетни системи, за да може да поразява от дълбочина руските позиции
По предварителни данни няма пострадали хора, заявиха украинските власти
Няма повредени при атаката военни кораби, уверяват руснаците
Той алармира и относно употребата на различни силни лекарства и препарати