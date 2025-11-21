Пламъци и ранени след грозна руска атака по българи в Украйна

Русия нанесе поредна нощна атака с дронове по Одеса, като петима души са пострадали, сред тях и дете. Нанесени са тежки щети върху жилищни квартали, граждански инфраструктурни обекти и автомобили. Сутринта в града продължават да се чуват взривове, а властите призовават жителите да се укриват.

Удари по жилищни райони и цивилни обекти

Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи, че частично е разрушена къща, а други домове в жилищна зона също са засегнати. По думите му бензиностанция и административна сграда са ударени, унищожени са автомобили и има повредени камиони. Петима души, включително дете, са получили наранявания. Атаката е осъществена с безпилотни летателни апарати от акваторията на Черно море.

Нова тревога сутринта в район с голяма българска общност

В 7.46 ч. местно време сирените отново задействаха въздушна тревога. Местните власти предупреждават хората да останат в убежища, а службите работят по обезвреждане на остатъците от дронове и възстановяване на сигурността. В Одеска област живеят над 150 хиляди българи, а в самия град – между 50 и 60 хиляди. Най-компактните български общности са в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.

