Тръмп се произнесе за Куба. Предупреждението

Режимът в Куба изглежда "готов да падне" след американската военна операция във Венецуела, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Говорейки пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1", Тръмп се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол.

"Не мисля, че ще е необходимо да действаме", продължи той, имайки предвид американска военна операция в Куба. Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада".

Венецуела на президента Николас Мадуро, който бе отведен от американски военни в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в "наркотероризъм", бе основният съюзник в Латинска Америка на Куба.

Тръмп обяви още, че "много кубинци", охранявали Мадуро, са били убити при американската операция. Той не посочи конкретно число, допълва БТА.

Малко след това обаче кубинското правителство обяви, че са били убити 32 граждани на Куба - военни и служители на Министерството на вътрешните работи. То обяви двудневен траур в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com