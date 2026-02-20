Тръмп даде срок на Иран. Напрежението расте

Американският президент Доналд Тръмп предупреди отново Иран, че трябва да сключи споразумение за ядрената си програма, в противен случай щели да се случат "наистина лоши неща". Той постави и краен срок от 10 до 15 дни за сделка, съобщиха световните агенции. Това предизвика заплаха от Техеран за ответни мерки срещу американските бази в региона в случай на атака.

Техеран пък уведоми генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че в случай на военна агресия Техеран ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели, предаде Ройтерс.

"Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран сигнализира за реален риск от военна агресия", се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН. В документа се добавя, че Иран "не иска война", но ще "отговори решително и пропорционално", ако бъде подложен на военна агресия.

"Всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици", се казва в писмото.

Вчера говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че наблюдава безпрецедентна ескалация на напрежението около Иран, след като САЩ прехвърлиха военни сили в Близкия изток, а Москва призова Техеран и "други страни" към предпазливост и сдържаност.

Вчера Иран и Русия проведоха съвместни военноморски учения в Оманския залив в северната част на Индийския океан на фона на нарастващото напрежение в региона. Екипите за специални операции на военноморските сили на иранската армия, Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и Русия успешно са провели операция по освобождаването на отвлечен кораб.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com