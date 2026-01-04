Вучич с неочаквано решение. Програма за въоръжаване

Сърбия влиза в най-мащабната си програма за превъоръжаване от десетилетия насам. Президентът Александър Вучич обяви след заседание на Съвета за национална сигурност, че страната ще удвои военните си способности в рамките на година и половина. Единственото изключение е личният състав, който ще бъде увеличен „само“ с около 30%.

Решението идва на фона на напрегната регионална и глобална среда. На заседанието са били разгледани три ключови теми – военната и политическата сигурност в Европа и Балканите, енергийната устойчивост на Сърбия и американската операция във Венецуела, която Белград тълкува като сигнал за разместване на силите в международния ред.

„Светът навлиза в период на разпад“

Вучич очерта мрачна картина на глобалната система, като заяви, че старият световен порядък се разрушава, правилата вече не важат, а международното право „съществува само на хартия“. Според него американската операция във Венецуела е показала, че Уставът на ООН на практика не функционира.

На този фон Белград е особено обезпокоен от „въоръжаването на Прищина“. Вучич подчерта, че това се случва в разрез с Резолюция 1244 и с подкрепата на „големи западни сили и някои регионални играчи“, сред които посочи Турция. Допълнително напрежение според него създава новосформираният съюз между Прищина, Тирана и Загреб, който Белград възприема като заплаха за своята териториална цялост.

Удвояване на военните способности

Президентът заяви, че Сърбия се подготвя за отбрана срещу онези, които „вече открито отправят заплахи“.

По думите му:

– ще бъде увеличен съставът на специалните части;

– всички останали военни способности ще бъдат повишени със 100%;

– модернизацията ще се осъществи чрез вътрешни ресурси и чрез доставки от чужбина.

Той определи това като единствения сигурен начин за защита на държавата и ефективен възпиращ фактор. „Трябва да разчитаме на себе си. Ако някой от региона тръгне срещу нас, никой няма да ни помогне, освен самите ние“, заяви Вучич, като подчерта, че не говори за заплаха от големи сили, а за действия на държави, които „не действат самостоятелно, а по чужда поръчка“.

Енергийният фронт

Вучич коментира и глобалната конкуренция в енергетиката. Според него Съединените щати ще се стремят да изтласкват конкурентите си навсякъде, включително и в Сърбия. Той посочи, че президентът Доналд Тръмп е създал специална структура към Белия дом, чиято цел е доминация на САЩ в световната енергетика и ограничаване на влиянието на Китай и Русия.

В този контекст Белград очаква до 15 януари да пристигнат първите 85 000 тона суров петрол. Рафинерията в Панчево трябва да възобнови работа на 17–18 януари, а производството на деривати – около 25–26 януари. Вучич призова Русия и Унгария да финализират сделката за НИС, за да може страната да излезе от режима на американските санкции.

Политически послания към опозицията

Президентът не пропусна и вътрешнополитическите си опоненти. Той заяви, че критиките им трябва да се разглеждат „през призмата на автопроекцията“ – те говорели за себе си, а не за него.

„Аз живея за Сърбия. За мен Сърбия е всичко“, каза Вучич, подчертавайки, че не се страхува от опозиционни фигури и е уверен в победа на изборите в Ниш и Нови Сад.

Той иронично отхвърли твърденията, че избягва публични разходки, като припомни, че е преминал през целия централен площад в Ниш по време на пряко телевизионно излъчване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com