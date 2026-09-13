Вучич с неочаквано решение. Програма за въоръжаване
Сърбия ще удвои военните си способности в рамките на следващите година и половина
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Сърбия ще удвои военните си способности в рамките на следващите година и половина
Това е първата самоходна гаубица приета на въоръжение в молдовската армия
Германският концерн вижда страната ни като ключов партньор за сигурността на източния фланг на НАТО
Най-голямата икономика ще става и най-голямата армия
Изрази надежда на 8 юли да бъде прието с голямо мнозинство решението страната ни да стане част от еврозоната
Тя е категорична че украинският конфлект трябва да бъде разрешен чрез диалог
Туция е много важен елемент от сигурността и на България, и на Черноморския регион, каза евродепутатът
Тази година бюджетът за отбрана е с 800 млн. лева по-голям, а догодина ще бъде с 800 млн. лева по-голям от сегашния
На Балканския полуостров има напрежение, което стига до въоръжени сблъсъци
Кремъл реагира за първи път на съобщенията за десетки бойни танкове за Украйна
Разбира се, Русия проявява голяма съпротива в лицето на всичко това
Това се случва в момент на изострени отношения между Гърция и Турция
Това съобщи CNN, позовавайки се на източници в Конгреса и администрацията на САЩ
Той описа подготовката на нова държавна програма
Русия гледа на Египет като начин да си върне влиянието в Близкия Изток
Брюксел. Генералният секретар на НАТО Андерс фог Расмусен днес призова европейските страни да се снабдят с повече безпилотни самолети и да засилят отб...
Agni-V може да носи ядрена бойна глава
Москва. Руският президент Владимир Путин ще предложи да достави на Иран противовъздушни ракетни системи S-300, както и помощ при изграждане на втори...
Вашингтон. Комисиите по въпросите на разузнаването в двете камари на Конгреса на САЩ блокираха отпускането на американската военна помощ за бунтовници...
Бейрут. "Сирия ще достави на „Хизбулла" оръжия от нов тип и това ще се случи въпреки израелските въздушни удари, които опитаха да попречат на тези п...