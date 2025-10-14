Само у нас ли. Ето я драмата в Испания!

Навсякъде по света, дори и в белите страни, природата създава едни и същи проблеми, ако се разгневи.

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в източната част на Испания. На любителски кадри се виждат потоци от кал и вода, които заливат района на Каталуния, след като бурята "Алис" връхлетя региона. Националната метеорологична служба на страната издаде червен код и предупреди за опасност за живота на хората.

В град Ла Рапита нивото на водата е достигнало един метър. Потопени са коли по улиците. Има и много наводнени къщи. Миналата година при подобно наводнение реките в района на Валенсия и няколко други региони излязоха от коритата си. Тогава загинаха повече от 200 души.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com