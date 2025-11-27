Ралица Паскалева усмихна един отбор в Игри на волята

Букет от емоции в Игри на волята. Едни се радват на победа, други побесняха от яд.

„Съдбата ви се усмихна след четири седмици без нито една победа във войната на племената. Най-накрая се спасихте от съвет“, обърна се водещата на „Игри на волята“, Ралица Паскалева към Безименните, които най-после победиха Феномените.

„Победа след четири седмици загуба след загуба, загуба след загуба и просто днешната победа много яко усещам много яко усещане“, коментира Калин, който бе последен за своето племе и донесе победата.

„Няма да ходим на съвет - страшен кеф, направо чувство е феноменално. Няма какво да се крием - тримата сме си феномени“, допълни и Алекс, визирайки и Калин, и Траян

На другия полюс са Феномените. Те загубиха след страшно голяма забавяне от страна на Сапунджиева, заради което преднината, която имаха, се изпари.

„Много ми е яд, че не можахме да победим днес. Искрено ме е яд, не се побирам в кожата си“, разочарован е Мирослав.

„Аз съм много щастлива днес, как работихме, може би последна, но работихме като едно цяло, както трябваше и да е на всяка предишна битка“, на свой ред пък коментира капитанът на Безименните, Радостина.

