Жената на Брус Уилис взе тежко решение за болния актьор

Трудно решение е взела съпругата на тежко болния Брус Уилис. Ема Хеминг възнамерява след смъртта му да дари неговия мозък за изследователски цели. В последно време тя написа книга, проследяваща всяка стъпка в грижите за съпруга й заради прогресиращата му болест.

Освен това се е заела да помага на хора, грижещи се за близки със същото заболяване – фронтотемпорална деменция – да научат повече за болестта и да разберат по-добре нуждите на болния, който постепенно губи не само говора си, но и своята личност.

Според Ема Хеминг изследването на мозъка на актьора може да има важно научно значение за изучаването на болестта, на нейните механизми и генетичните мутации, които водят до нея, пише "Труд".

Така 70-годишният Брус Уилис ще може отново да помага на изпадналите в беда – този път болни като него самия. След три години на трудности и емоционални сривове, откакто беше поставена диагнозата, семейството на актьора вече няма надежда, че състоянието му може някога да се подобри и все повече разговаря за неизбежната му смърт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com