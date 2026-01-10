Дара влезе в окото на бурята. Голяма промяна

След 4 сезона като треньор в „Гласът на България“, два от които – с победител от отбора си, Дарина Йотова – Дара е напът да напусне музикалното шоу на Би Ти Ви, твърди "Уикенд". Тя вече даде ясен знак за намеренията си – влезе в новогодишната програма на конкурентите от Нова тв. Нищо чудно напролет да се яви в някое от техните хитови предавания, а в „Гласът“ да я смени друга млада певица.

Дара се разписа с много успехи като треньор в „Гласът на България“. Тя извади победител в шоуто и в 11-ия му сезон през 2024-та, и в 9-ия през 2022-ра. Това са гласовитите Славея Иванова и Жаклин Таракчи. Певицата се представи много успешно и в шоуто на Би Ти Ви „Денсинг Старс“, класирайки се втора, но показвайки, че танцува най-добре от всички там и заслужава купата далеч повече от д-р Неделя Щонова, която в крайна сметка я взе.

Сигурен знак, че Дара смята да се раздели с „Гласът“, е участието й в новогодишните програми на Нова тв, на БНТ, но не и на Би Ти Ви. Същото навремето стана с колегата й Любо Киров. Той изкара два сезона в журито на „Гласът“, но напусна, след като разбра, че по договор няма право да се показва в други телевизии. Знак за решението му беше участието в откриването на сезон на „Като две капки вода“ по Нова. Дара сега повтаря сценария, само че с новогодишните програми. Съвсем скоро ще я гледаме отново по БНТ, защото е сред 15-те кандидати за участие в „Евровизия“ тази година. Амбициозната певица просто няма време за „Гласът“ – приоритетите й в момента са други.

Кой може да я замести във въртящия се стол на шоуто? По регламент трябва да е друга млада и популярна певица. С най-големи шансове изглежда Михаела Филева, която вече е била в журито и на „Гласът“, и на „България търси талант“. Откакто напусна фирмата на Владимир Ампов – Графа, тя избягва да се появява близо до него на публични места, а той най-вероятно ще остане в журито, чийто член беше и миналия сезон.

Другият вариант за ментор е Прея, която наскоро направи дует с Мария Илиева – също член на журито. Двете обиколиха медиите по Коледа, за да се рекламират. Най-вероятно ще се радват да менторстват рамо до рамо и в „Гласът“.

Новият 12-и сезон на музикалното състезание е планиран за излъчване през пролетта, което означава, че се очаква да тръгне най-късно в края на февруари. Все още обаче текат предварителни кастинги.

