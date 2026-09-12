Денят, в който „Мила Родино“ стана гласът на България
Цветан Радославов я написва като 22-годишен доброволец, а близо 80 години по-късно страната я превръща в свой държавен символ
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Цветан Радославов я написва като 22-годишен доброволец, а близо 80 години по-късно страната я превръща в свой държавен символ
Сезон 12 стартира на празничния 6 септември от 20 часа
Учители, лекари, чужденци и дори роднини се хвърлят в битката за 30 000 евро
Зрителите ще видят за първи път впечатляващата нова визия на сцената и ще се запознаят с променени правила
"Гласът на България" се завръща на екран тази есен
Той отишъл в Милано, а тя в София и празнувала първата им годишнина с пица
Сезон 12 обещава много музика, много емоции и сблъсък на характери
Актрисата е напът да подпише нов договор с телевизията
Още един от треньорските столове в "Гласът на България" е зает
Тази есен гласовете ще звучат по-силно от всякога
Напуска ли "Гласът на България"?
Тя грабна 50 000 лева
Тя го покани да открие концерта си догодина
Мисля, че избрахме най-добрите или поне се постарахме
По време на големия финал на "Гласът на България"
Каква е причината
Тя има за цел да подтикне към емоции
Колко пари е искал костинбротският славей за да участва в предаването
Минути след избора на журито социалните мрежи закипяха
След страхотния дует на Вики и Дани всички бяха много очаровани