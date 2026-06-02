Голяма новина за Братоева и Зомбори

Тази есен Боряна Братоева и Владимир Зомбори отново ще уловят пулса на „Гласът на България“. След успешния си първи сезон като водещи, актьорският тандем се завръща готов да поведе зрителите през най-вълнуващите моменти на шоуто.

С много хумор, бързи реплики и онази естествена химия, която не може да се режисира, Боряна и Владо отново ще бъдат в центъра на всичко, което се случва на сцената и зад кулисите - от големите емоции до най-неочакваните моменти.

Тя - лъчезарна и остроумна, той - харизматичен и директен. Заедно са комбинация, която прави атмосферата в „Гласът на България“ още по-жива, близка и истинска.

„Връщаме се с огромно желание и още повече енергия. Този сезон ще бъде много емоционален, много музикален и… доста непредвидим“, споделят Боряна Братоева и Владимир Зомбори.

Новият сезон на „Гласът на България“ обещава впечатляващи таланти, силни истории и моменти, които ще се помнят дълго след последния аплауз. Не пропускайте „Гласът на България“ - тази есен по bTV!

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