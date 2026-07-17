Carlsberg и Ливърпул - най-дългата и магическа връзка във Висшата лига

Дизайнът на Carlsberg цели да отпразнува успешното сътрудничество между марката и клуба, което е най-дългогодишното партньорство във Висшата лига. Феновете на футбола знаят, че на терена, както и в живота, лоялността е всичко.

Ето защо вече 34 години Carlsberg върви рамо до рамо с Liverpool FC както в успешните, така и в трудните моменти, а водещ фактор за това е стремежът към съвършенство и любовта към добрия футбол.

През 2019 г. Carlsberg съвместно с майстори-пивовари и учени от Лабораторията в Копенхаген разработиха специална червена бира за феновете на Liverpool FC с хмел, отгледан под звуците на записи от емблематични мачове на отбора.

Червеният дизайн на етикета, бутилката и течността имаха за цел да отпразнуват решението на Бил Шенкли да облече тима в изцяло червени екипи - защото червеното е цветът на победата.

Шампионските кенове

През 2020 г. Carlsberg лансира лимитирана серия "шампионски кенове", предназначена за футболните фенове в 25 държави по света, включително в България, с които да отпразнува дългоочакваното вдигане на титлата в английското първенство.

Червената серия съдържаше емблемата на футболния клуб и подписите на играчите, а думите "от 1847" (препратка към 173-годишната история на "Карлсберг") бяха заменени с "Шампиони, 2020 и напред".

Огромната емоция на "Анфийлд"

Партньорството на Carlsberg с Ливърпул е олицетворение на всичко, в което вярват онези десетки хиляди хора на "Анфийлд”, които крещят с пълно гърло и подкрепят отбора във всяка минута.

От 1992 година, когато е сключен първия договор с клуба, до днес, то е пример, че ако истински вярваш в нещо или в някого, то си струва да се бориш. И така вече 34 сезона.

Но по какво си приличат може би най-добрата бира в света и Ливърпул? По това, по което си приличат и други успешни личности, големи екипи и цели международни компании по света - начина си на мислене. Те вярват, че винаги има място за подобрение и че си заслужава да се трудиш, за да постигнеш нещо още по-качествено.

Да подобриш самия себе си, а след това и околния свят - това свързва нас, Ливърпул и техните фенове по света, които знаят, че няма невъзможни неща. Така, независимо дали си на футболния терен или в лабораторията, ако събереш правилните хора и им дадеш обща цел, те ще успеят да постигнат невъзможното.

Най-паметните моменти

1992

През октомври 1992 година Ливърпул гостува на "Олд Трафорд”, за да се изправи срещу Манчестър Юнайтед. Дон Хътчинсън дава преднина на отбора на Греъм Сунес преди Йън Ръш да влезе в учебниците с блестящ гол в мрежата на Петер Шмайхел.

Така, с 287-ото си попадение за клуба, той чупи рекорда на легендарния Роджър Хънт и става най-резултатният играч в историята на мърсисайдци. Ръш завършва кариерата си с 346 гола за Ливърпул.

1995/96

Говорейки за велики партньорства, нека си спомним и за това между Роби Фаулър и Стан Колимор през сезон 1995/1996. Определен като един от най-смъртоносните нападателни тандеми в историята на Премиър лийг. Техният "дует” отбелязва общо 55 гола този сезон, въпреки че отборът не не успява да спечели трофей.

1998

На 29 ноември Стивън Джерард прави дебюта си срещу Блекбърн Роувърс на "Анфийлд”. Това е началото на една от най-бляскавите кариери в историята на клуба. Той бързо се превръща в лидер на отбора и любимец на феновете. Джерард играе 17 години за Ливърпул.

Клубът запази отличната си форма и през следващия период, когато допълни колекцията си с "Къмюнити Шийлд” и Суперкупата на Европа. Тогава целият футболен свят стана свидетел на нещо уникално - за първи път английски клуб спечели пет трофея в рамките на 12 месеца, а за финал Майкъл Оуен беше награден и със "Златната топка".

2005

Но говорим ли за паметни моменти няма фен, който да не се сеща за една конкретна вечер, състояла се в Истанбул през 2005 година. След трагичен сценарий през първото полувреме и изоставане от 0:3, Ливърпул успява да обърне мача и стига до равенство след блестяща втора част. Победата над Милан идва след дузпи, които правят клуба европейски шампион за пети път.

Това беше и нощта, в която всички ние, фенове и играчи, научихме, че може би всичко е възможно, стига да не губиш надежда и да се учиш от грешките си.

2020

Това е моментът, който мнозина фенове на "червените" чакат от 30 години - спечелването на титлата в Англия. Ливърпул е безапелационен и си гарантира трофея седем кръга преди края. Отборът на Клоп изравнява редица рекорди - за най-много победи (32), най-много домакински победи (18) и най-много поредни победи (18).

Специалната червена бира за феновете на Ливърпул

Пивоварната пуска лимитирана серия бира по случай 25-годишнината от партньорството й с английския футболен клуб "Ливърпул"

Червеният хмел е посаден в земя от легендарния стадион "Анфийлд", а после е потопен в атмосферата на записи от мачове на "Ливърпул" през последните 25 години.

Carlsberg произведе лимитирана серия бира, за да отпразнува 25-годишнината от партньорството си с ФК "Ливърпул".

До създаването на юбилейното пиво се стига след проучване и използване на специална технология, която пресъздава атмосферата около феновете на "Ливърпул" вече 25 години.

Червен хмел в земята на легендарния "Анфийлд"

Учени в лабораторията на Carlsberg в Копенхаген култивират специални насаждения от червен хмел, след което ги посадили в земя от легендарния стадион "Анфийлд", а после ги потопили в атмосферата на записи от мачове на "Ливърпул" през последните 25 години, на фона на звука от скандиращи фенове.

Оригиналният процес на култивиране е станал възможен, благодарение на инсталирането на силна озвучителна система и 360-градусов видео екран в оранжерията на пивоварната в Копенхаген, където се показвали мачове на "Ливърпул" от последните три десетилетия.

По този начин Carlsberg и "Ливърпул" очакват верните фенове да успеят да вкусят и победите, и загубите в 25-годишната история на легендарния клуб.

"Проучвания показват, че хмелът расте по-добре, когато е подложен на звукови вибрации, които водят до засилена фотосинтеза и натрупване на по-голяма биомаса.

Решихме да използваме тази технология, за да създадем вероятно най-добрата бира в света и да почетем 25-годишната история на Carlsberg и футболен клуб "Ливърпул", казва Пай Росагер Педас, старши научен сътрудник в изследователската лаборатория на Carlsberg.

"Тази концепция е уникална, тъй като тя се гради на революционната идея, че хмелът може да бъде повлиян от гледките и звука на мачове, изиграни през последните 25-години.

Полагаме огромни грижи за терена на стадион "Анфийлд". Надяваме се хмелът да усвои и невероятната енергия на последователите ни", отбелязва Дейвид Робъртс, мениджър на тренировъчните терени на "Ливърпул".

Реколтата от червен хмел е прибрана, след като 6 месеца насажденията са били потопени в атмосферата на стотици футболни мачове, за да бъде създадена специалната Carlsberg Liverpool FC бира.

Тя ще бъде дегустирана на 28 октомври 2017 г. в специални пъбове и на стадиона "Анфийлд" по време на мача от Висшата лига между "Ливърпул" и "Хъдърсфийлд таун".

Още най-малко 7 години заедно

Oщe нaй-мaлкo 7 гoдини щe пpoдължи пapтньopcтвoтo мeждy лeгeндapния aнглийcки фyтбoлeн клyб "Ливъpпyл" и мeждyнapoдния пивoвapeн гигaнт Саrlѕbеrg, cъoбщиxa oт кoмпaниятa.

Taкa пapтньopcтвoтo им e cигypнo пoнe дo 2034 г. и cъc cвoитe 42 гoдини щe e бeз aнaлoг в иcтopиятa нa Bиcшaтa лигa.

Саrlѕbеrg cтaвaт cпoнcop нa мъpcиcaйдци пpeз 1992 г. - в тpyдeн зa клyбa мoмeнт. Toгaвa "Ливъpпyл" ce зaвpъщa пo eвpoпeйcкитe тepeни cлeд 6-гoдишнo нaкaзaниe, нaлoжeнo зapaди тpaгeдиятa нa "Xeйзъл".

Cлeдвaт oбaчe някoи oт нaй-cилнитe мoмeнти зa клyбa кaтo тpeбълa oт 2001 г., "Чyдoтo oт Иcтaнбyл" oт 2005 г.

Te ca бeлязaни и c paзлични cпeциaлни пpoдyкти, кaмпaнии и cпoнcopcтвa, cвъpзaни c "Ливъpпyл".

Oт 2010 г. Саrlѕbеrg e oфициaлнa биpa нa клyбa и пoнe пpeз cлeдвaщoтo дeceтилeтиe щe ocтaнe тaкaвa.