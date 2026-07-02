Брюксел отвори пазара за американски стоки

Европейският съюз официално премахна митата върху широк кръг промишлени стоки, внасяни от Съединените щати. Решението влиза в сила като част от новото търговско споразумение между Брюксел и Вашингтон и е една от най-значимите стъпки към задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни през последните години.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че отпадането на митата е изпълнение на поетите ангажименти по рамковото споразумение със САЩ и ще създаде по-добри условия за европейския бизнес и потребителите.

По думите ѝ решението ще улесни достъпа до американски индустриални продукти, ще разшири избора на европейския пазар и ще допринесе за по-конкурентни цени за компаниите и домакинствата.

Фон дер Лайен подчерта, че в условията на глобални икономически сътресения и проблеми във веригите за доставки силното трансатлантическо партньорство е от ключово значение за стабилността на световната икономика.

Според икономически анализатори премахването на митата може да стимулира взаимните инвестиции и да намали производствените разходи на европейските компании, които използват американски суровини и индустриални компоненти.

Решението беше окончателно одобрено от държавите членки на ЕС след близо година преговори. Споразумението включва и предпазни механизми, които дават възможност на Европейския съюз да възстанови част от търговските ограничения, ако Съединените щати не изпълнят поетите ангажименти. Договорените правила ще останат в сила до края на 2029 г., освен ако не бъдат удължени.

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