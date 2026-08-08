Край на цените в лева, от утре правилата се затягат

Днес, 8 август, е последният ден, в който цените на стоките и услугите задължително трябва да бъдат обозначавани едновременно в евро и лева. От 9 август търговците вече могат да премахнат левовите стойности и да оставят върху етикетите единствено цените в евро, потвърждава Българската народна банка. При тях продължават да важат законовите правила за превалутиране и закръгляване. Така приключва едногодишният период на двойно обозначаване, започнал на 8 август 2025 г.

Краят на двойните етикети обаче съвпада с началото на нов, по-строг режим за наблюдение на пазара. От 9 август 2026 г. влиза в сила забраната за икономически необосновано увеличение на цените, която ще действа до 9 август 2027 г. Законът предвижда и ежедневна публичност на продажните цени, а целта е контролът да продължи и след отпадането на левовите стойности от етикетите.

Една година с две цени

Досега цените в евро и левове трябваше да бъдат поставени непосредствено една до друга, ясно и четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт и по начин, който не подвежда потребителите. Първоначално законът предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026 г., но през лятото на 2025 г. срокът беше променен на 8 август 2026 г.

Самата БНБ определя двойното обозначаване като една от основните защити срещу неправомерно поскъпване при преминаването към еврото, защото позволява на потребителите по-лесно да сравняват стойностите и да разпознават необичайни промени.

От утре идват и тежките санкции

С новите правила търговците нямат право да увеличават цените на стоки и услуги, когато поскъпването не е икономически обосновано. При установено нарушение глобата за физическите лица е от 1000 до 10 000 евро, а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица достига от 10 000 до 100 000 евро.

Търговците са задължени и ежедневно да публикуват продажните си цени в интернет. При непредоставена, непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща информация санкцията е от 5000 до 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка или неизпълнение на разпореждане може да достигне 100 000 евро.