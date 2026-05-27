Бангаранга в еврозоната. Експерт обяви икономическо чудо

Ако притежавах тънкия хумор на Доналд Тръмп, бих казал, че в момента сме в разгара на един голям, красив, ценови карнавал. Това в ефира на Радио ФОКУС икономистът проф. Боян Дуранкев. "Това може да се каже за това, което се случва в България", категоричен бе той.

"Това е нашенският рекорд от типа Бангаранга в еврозоната, при който обикновено статистиците пребледняват, икономистите немеят, а домакинствата си броят стотинките", каза още той.

"Те бутат нагоре цялата инфлация. Единият от тях е транспортът. Там поскъпването е с 9%, а вторият е облекло и обувки, който е със 7,9% нагоре. Най-трогателен е приносът на горивата - пропан-бутан, който е поскъпнал с 26,3%, международните полети - 24,4%, дизелът - 19,5% и бензин А95 - 9,2%. Сигурно и вие, и другите наши слушатели, допускат, че в момента придвижването се превръща в лукс", уточни той.

Нещото, което проф. Дуранкев смята за изненада, е сектор "облекло и обувки".

"Именно, когато природата предполага по-леки дрехи, по-къси поли и панталони, статистиката ни показва една творческа независимост - облеклото е поскъпнало с 8,1%, а обувки със 7,4%. Модната индустрия очевидно е открила начин да продава по-малко плат срещу повече пари, което е икономическо чудо и очевидна спекула", уточни икономистът.

"Към момента натрупаната инфлация през последните 5 години в България достига внушителните 38%", каза категорично той.

Това не е просто поскъпване, това означава "програма за възпитаване на финансов стоицизъм".

