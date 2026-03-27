Енергийна тревога в еврозоната заради войната в Близкия изток

Държавите от еврозоната ще разискват днес рязкото поскъпване на енергията на извънредно онлайн заседание на Еврогрупата. Темата влиза в дневния ред след последните събития в Близкия изток, които разтърсиха глобалните пазари. Европейската комисия предупреждава за риск от прекъсвания в доставките и допълнителен натиск върху икономиката на ЕС.

По данни на комисията, само през първите 17 дни от кризата с Иран Европейският съюз е изразходвал около 6 млрд. евро повече за внос на изкопаеми горива. Военните действия в региона вече са довели до сериозни смущения в доставките на петрол и газ и до ускорено покачване на цените на енергията.

Въпреки че към началото на годината близо 48 на сто от потреблението на електроенергия в ЕС идва от възобновяеми източници, зависимостта от петрол остава висока, особено в транспортния сектор. Именно тази уязвимост изостря ефекта от международните кризи върху европейската икономика.

Европейската комисия подчертава, че ускоряването на прехода към електрифицирана и нисковъглеродна икономика е ключово за дългосрочната енергийна сигурност. В същото време тя предупреждава, че този процес изисква значителни инвестиции и няма да доведе до незабавно понижение на цените.

Сред краткосрочните мерки се обсъждат целенасочена подкрепа за най-засегнатите домакинства и бизнеси, както и облекчаване на потребителите. Брюксел настоява тези мерки да бъдат временни и внимателно насочени, за да не стимулират допълнително търсенето на газ и петрол.

Комисията призовава за координиран отговор на европейско ниво, като подчертава, че разходите за помощ трябва да останат ограничени. Държавите членки трябва да гарантират, че предприетите действия няма да застрашат фискалната стабилност в средносрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com