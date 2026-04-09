Истината за еврото излезе! Изненадващ доклад на ЕЦБ за България

Въвеждането на еврото в България не е довело до сериозен скок на цените, показва анализ на Европейската централна банка (ЕЦБ). Данните сочат, че ефектът върху инфлацията е бил ограничен и еднократен. Оценката идва за първите месеци след преминаването към единната валута на 1 януари 2026 г. Изводите противоречат на широко разпространените страхове за рязко поскъпване.

Според експертите инфлационният ефект е между 0,3 и 0,4 процентни пункта, като поскъпванията са концентрирани основно в сектора на услугите. Част от увеличенията дори са се случили още преди самото въвеждане на еврото.

В същото време нито възприеманата инфлация, нито очакванията на домакинствата са били съществено променени. Това е в разрез със сценарии от други държави, където често се наблюдава по-силен психологически ефект върху потребителите.

Инфлацията дори се забавя

Официалните данни показват, че годишната инфлация се е понижила - от 3,5 на сто през декември 2025 г. до 2,3 на сто през януари и 2,1 на сто през февруари. На месечна база има лек ръст от 0,6 на сто през януари, основно заради храните и услугите.

Анализаторите подчертават, че тези движения са в рамките на нормалната динамика и не могат да се обяснят единствено с преминаването към еврото.

Разминаване между усещане и реалност

При предишни въвеждания на еврото често се наблюдава разлика между реалната и възприеманата инфлация. Причината е, че хората обръщат повече внимание на цените на ежедневните покупки.

В България обаче през януари 2026 г. възприеманата инфлация дори отбелязва спад - най-големият от началото на пандемията, въпреки че част от потребителите продължават да усещат поскъпване.

Инфлационните очаквания за следващите 12 месеца също се понижават, което според експертите показва стабилизиране на нагласите.

Подкрепата за еврото расте

Паралелно с това се отчита и нарастване на общественото одобрение за еврото. Делът на подкрепа надхвърля 50 на сто през януари и достига 54 на сто през февруари - първото стабилно мнозинство от години.

Според ЕЦБ това е нормален процес, наблюдаван и в други държави след въвеждането на единната валута.

Рискът остава отвън

Експертите предупреждават, че външни фактори могат да окажат по-силен ефект върху инфлацията през 2026 г. Основен риск остава напрежението в Близкия изток, което влияе върху цените на енергията.

Това може да затрудни разграничаването между ефекта от еврото и този от глобалните икономически събития.

