Валутите реагират на войната! Еврото губи позиции спрямо долара

Еврото отбеляза лек спад спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин. Единната валута се търгува за 1,11657 долара, което е понижение с 0,11 на сто спрямо предходното затваряне.

Движението дойде на фона на засилено напрежение на международните пазари. Геополитическите рискове отново се превръщат във водещ фактор за валутните курсове.

Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1706 долара за евро, което съответства на 0,8542 евро за долар.

В същото време еврото отчита леко поскъпване спрямо други основни валути - с 0,05 на сто спрямо британската лира и с по 0,01 на сто спрямо швейцарския франк и японската йена.

Напрежението в Близкия изток диктува пазара

Несигурността на валутните пазари се засили след въздушните удари на Израел в Ливан и последвалите реакции от страна на Иран. Външният министър Абас Арагчи постави остър избор пред САЩ, като заяви, че Вашингтон трябва да избере между „примирие или продължаване на войната чрез Израел“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също предупреди за възможна нова ескалация при липса на цялостно споразумение.

Скептицизъм към примирието и цените на петрола

Според Антйе Префке от „Комерцбанк“ перспективите за бързо разрешаване на конфликта остават ограничени. Тя подчерта, че някои от условията около примирието не вдъхват доверие, включително предложението за такса от два милиона долара за преминаване през Ормузкия проток.

По думите ѝ политическата непредсказуемост продължава да натоварва пазарите и не създава условия за бързо понижение на цените на петрола.

Пазарите остават под напрежение

Анализатори от „Хелаба“ отбелязват, че макар примирието да е донесло известно облекчение, спадът в цените на енергията компенсира само част от предишния ръст.

„Само трайно мирно споразумение би могло да допринесе за по-нататъшна нормализация през следващите седмици и месеци“, посочват експертите.

