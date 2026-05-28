Петролът скочи рязко след нов удар в опасната зона на Ормуз

Цените на петрола се повишиха с над 3% в азиатската търговия, след като Иранската революционна гвардия обяви удар по американска военновъздушна база в отговор на американска атака край летището в Бандар Абас, предаде Ройтерс. Пазарите реагираха остро на новата ескалация около Ормузкия проток - един от най-чувствителните маршрути за световните петролни доставки.

Фючърсите върху суровия петрол тип Брент поскъпнаха с 2,83 долара, или 3,01%, до 97,12 долара за барел към 08:45 часа българско време. Американският лек суров петрол също тръгна нагоре - с 3,28% до 91,75 долара за барел.

Рязкото поскъпване дойде само ден след като двата основни сорта петрол бяха поевтинели с над 5 процента. Тогава пазарите залагаха на възможност за споразумение между САЩ и Иран, което да сложи край на войната и да отвори Ормузкия проток. Новите удари обаче бързо върнаха напрежението и обърнаха посоката на търговията.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че атаката е била отговор на американски удар, извършен рано сутринта в близост до летището в Бандар Абас. Според агенция Тасним Техеран е предупредил, че при нови действия от страна на САЩ ще последват "по-решителни" ответни мерки.

Американски представител е заявил пред Ройтерс, че САЩ са нанесли удари по военен обект в Иран. По оценка на Вашингтон той е представлявал заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване през Ормузкия проток.

"Доставките на петрол остават ограничени, а ключовите спорни въпроси все още не са решени", коментира стратегът по суровини в Ей Ен Зет Даниел Хайнс.

Допълнителен натиск върху пазара дойде от данните за запасите в САЩ. Според Американския петролен институт запасите от суров петрол са намалели с 2,8 млн. барела през миналата седмица, което е шести пореден седмичен спад.

Официалните данни на Американската енергийна информационна администрация се очакват по-късно днес. До публикуването им пазарите остават под двойно напрежение - от една страна военната ескалация около Иран и Ормуз, а от друга - сигналите за свиващи се американски запаси, които допълнително подкрепят цените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com