Еврото почти замръзна спрямо долара на валутните пазари

Курсът на еврото към долара остана почти без промяна тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменяше за 1,1617 долара, което е само с 0,06 под нивото от затварянето на търговията вчера.

Движението показва спокойна сутрешна сесия без резки колебания на основната валутна двойка. Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1599 долара.

Липсата на по-съществено движение подсказва, че пазарите засега не правят рязка преоценка на позициите си. Инвеститорите обикновено следят внимателно сигналите от централните банки, инфлационните данни и очакванията за лихвената политика, защото именно те могат да дадат по-ясна посока на валутната търговия.

Еврото остава близо до равнището, определено от ЕЦБ, което допълнително подчертава ограничената динамика в началото на деня. При подобна търговия дори малките движения се наблюдават внимателно, тъй като могат да покажат дали пазарът се готви за по-силен ход по-късно през сесията.

За момента обаче единната валута запазва относително стабилни позиции спрямо долара. Следващите икономически сигнали от еврозоната и САЩ ще бъдат важни за това дали курсът ще остане в тесен диапазон, или ще потърси по-ясна посока.

