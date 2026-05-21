Изумително. С колко пари печелим Евровизия

Победата на България на „Евровизия 2026“ не беше просто музикален успех.

Тя беше силна заявка към цялата европейска музикална индустрия, че креативността, стратегията и автентичността могат да преодолеят дори най-ограничените финансови ресурси. Това пише в свой анализ изданието Eurovision Fun, предаде Актуално.

Във времена, когато много държави инвестират милиони евро в екстравагантни продукции, българската делегация доказа, че един внимателно разработен проект може да достигне върха със значително по-малък бюджет. Според информация на изданието общият бюджет на българския проект за „Евровизия“ тази година е бил приблизително 200 000 евро – изключително ниска сума по стандартите на „Евровизия“.

В същото време страни като Испания, Италия, Обединеното кралство и дори Гърция често харчат няколко пъти повече само за организация и реклама. Коментари в социалните мрежи гласят, че класиралата се на 23-о място Германия е похарчила 500 000 евро за представянето си, а Великобритания, която остана последна с 0 точки – 1,1 млн. евро.

Българската делегация не се опита да имитира традиционните „скъпи“ формули на „Евровизия“.

Вместо безброй LED ефекти, масивни сценични конструкции и претоварени визуализации, те избраха да се съсредоточат върху три основни елемента с относително ниски финансови разходи, но със значително въздействие.





