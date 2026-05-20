Бай Ганьо се събуди! Колко наем искат около Евровизия

Буквално два дни, след като Дара спечели музикалния конкурс и стана ясно, че България ще е домакин на "Евровизеия" през месец май 2027 година, предприемчиви нашенци рязко надуха цените на апартаментите в София. Така гостите на столицата ни догодина ще трябва да се бръкнат по около 10 000 евро за шест нощувки у нас.

Темата акцентира Владислав Наков с публикация във фейсбук. Ето какво написа той:

Мои приятели, журналисти от Сърбия, ми обърнаха внимание на цените в София, в периода 10-16.05.2027г., когато се очаква домакинството на Евровизия… Смрадливи апартаментчета по 10 000 евро за 6 нощувки! Чувам, че хора, живеещи в центъра и около зала "Арена", ще отдават собствените си домове, за да вземат наем...

Нещастници!!!".

Коментарите под публикацията му са красноречиви. "Ами, ден година храни… Коледа, Нова година, Великден…Никулден… Нищо ново под шапката", пише Rumy Dimitrova. "Така, както скъпите хотели във Виена са останали празни, така и тези ще останат!", смята пък Mariela Ivanova. А други се шегуват: "Не сте разбрали правилно. Това е пазарната цена на жилището към момента на провеждане на Евровизия в София".

