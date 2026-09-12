Бай Ганьо разсипа и новите влакове на БДЖ
Това го можем само ние и никой друг
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Това го можем само ние и никой друг
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Царят идвал с черния си "Мерцедес" за специална вана, в соца се прочува с Георги Калоянчев
В 5:00 часа няма свободни места, защото нагли нашенци оставят по една хавлия, за да им е гарантирана сянката
И като евродепутат Бареков не надскочи боя си Никой не може да надскочи себе си. Дори и да си станал евродепутат. Николай Бареков го доказа вчера сле...
Не Бай Ганьо, а Андрешко е еманация на българския човек, си мисля тези дни, когато отвсякъде се говори за Динко. Всеки ден съдия-изпълнителят идва в с...
"Алеко и Бай Ганьо са нашите Дон Кихот и Санчо Панса. Гениалният автор и емблематичният му герой са вечната двойка в народопсихологията ни. Всеки от т...
На 14 февруари Любо Чаталов и Любо Фърков влизат в ролите на автора и неговия господин Балкански Скулптурата на Щастливеца ще бъде поставена на метри...
Енина иска паметник на Бай ганьо. Кметът на казанлъшкото село Веселин Андреев е внесъл предложение до Общинския съвет в Казанлък да бъде изграден паме...
От Бай Ганьо до днес електоратът и политиците се надлъгват като лисица и гарга Изборите са единственият важен обществен акт, казва британският писате...