Всичко за Бай Ганьо

Следете всички новини, анализи и коментари за Бай Ганьо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Регионални
"Орлите" на Странджа

"Орлите" на Странджа

Не Бай Ганьо, а Андрешко е еманация на българския човек, си мисля тези дни, когато отвсякъде се говори за Динко. Всеки ден съдия-изпълнителят идва в с...

19 април | 20:40
0 коментара
2601
Алеко се усмихва до Бай Ганьо

Алеко се усмихва до Бай Ганьо

На 14 февруари Любо Чаталов и Любо Фърков влизат в ролите на автора и неговия господин Балкански Скулптурата на Щастливеца ще бъде поставена на метри...

09 февруари | 23:15
0 коментара
7835
От урна на урна и от век на век

От урна на урна и от век на век

От Бай Ганьо до днес електоратът и политиците се надлъгват като лисица и гарга Изборите са единственият важен обществен акт, казва британският писате...

28 септември | 6:30
0 коментара
11187