Бай Ганьо и еврото. НАП със спешни решения

Националната агенция по приходите (НАП) извършва по 400 проверки ежедневно в последните 5-6 дни и така ще продължи поне до средата на месеца. Това каза пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП, след като служители на приходната агенция извършиха проверка на една от ледените пързалки в София, предава БТА.

При този спортно-развлекателен център не бяха открити нарушения, посочи Митова и допълни, че днес ще бъдат проверени всички ледени пързалки в столицата.

По думите ѝ при около 10 на сто от всички проверявани обекти са засечени нарушения.

НАП проверява търговски обекти, които предлагат различни видове услуги. Проверяваме дали се спазват изискванията на закона за въвеждането на еврото. Първо касовите бележки, при които от 1 януари цените трябва са фиксирани първо в евро, а след това в лева, проверяваме и дали има необосновано завишение на цените, каза Митова.

Тя уточни, че НАП реагира на всякакви сигнали и отбеляза, че особено в социалните мрежи циркулират неверни информация и за завишени цени. Ние проверяваме всякакви сигнали, така че да се спекулира с въвеждането на еврото в България, акцентира Митова.

Към момента са наложени 69 акта за необосновано повишаване на цените, на 9 от търговците вече са връчени наказателни постановления, изискват се документи от още 300 обекта, които очакваме в следващите дни да ни бъдат предоставени.

Става дума основно за хранителни обекти, но не може да се каже че при по-малките обекти има повече нарушения, обясни Митова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com