Автомобилната индустрия е пред нова криза

Притежанието на суперкола днес се превръща в истинско изпитание. Геополитическото напрежение в Близкия изток вече е причинило сериозни проблеми с доставките на гориво и резервни части, а сега на хоризонта се появява нова, още по-сериозна заплаха. Експерти предупреждават, че световните запаси от базови смазки - ключов компонент за високопроизводителни двигатели, могат да изчерпат през следващия месец.

Базовата смазка е основата за производството на почти всички видове смазочни материали – от автомобилни до индустриални и авиационни. Нейното име говори достатъчно – тя е в основна на всички масла, а големият проблем е, че произведените количества се изчерпват. И ако не бъдат възстановени, запасите ще свършат до месец, предупреждава Габриела Туининг, ръководител на ценообразуването на базовите смазочни материали в Argus Media, пише "Аутомедия".

Конфликтът в Близкия изток вече нанесе удар на веригите за доставки, които вече бяха нестабилни. Удар по някоя ключова рафинерия в региона може да предизвика домино ефект, водещ до масивен глобален недостиг. Ситуацията е толкова критична, че Независимата асоциация на производителите на смазочни материали (ILMA) е изпратила документ до своите клиенти, в което ги предупреждава за глобална криза на доставките на базови смазочни материали през 2026.

Особено тревожно представлява ситуацията с базовия смазочен материал от група III, който е стандарт за създаване на синтетични смазочни материали за суперколи и премиум автомобили. Трите основни фабрики, произвеждащи този продукт, се намират в Катар, ОАЕ и Бахрейн. Заводът в Катар в момента не работи заради щети от военния конфликт, а другите две не могат да изнасят продуктите си, тъй като пристанищата, които използват, са в Ормузкия проток.

Алтернативни опции вече няма. Рафинериите в Южна Корея, които можеха да се превърнат в „план Б“, наскоро преминаха от базово производство на смазочни материали към производство на горива поради собствените си трудности при добива на суров петрол. Последната резервна възможност беше използването на суровини от Група II за производство на базови смазочни материали, но те вече се използват активно за производство на дизелово гориво, което също е в недостиг на пазара.

Главният изпълнителен директор на ILMA - Холи Алфано, потвърди, че тези фактори застрашават почти три четвърти от вноса от Група III за САЩ, като същевременно лишават индустрията от възможността да ги замени с продукти от Група II. Потребителите скоро може да усетят последствията: очаква се увеличаване на времето за изпълнение поръчките. Коста Капотанасис, собственик на верига от над 200 станции за бързо смяна на смазочни материали, посочва, че гигантите Mobil и Shell вече са предупредили Costco и Walmart да спрат доставката на пакетирани продукти, което ще доведе до празни рафтове в магазините през следващите седмици.

Ситуацията се усложнява от наближаващия сезон на ураганите. Според Алфано дори една мощна буря, удряща крайбрежието на Мексиканския залив, може да изключи до 40% от производствения капацитет на САЩ от Група II и още 10% от Група III, което допълнително увеличава натиска върху вече напрегнатата верига за доставки. Според прогнозите на ILMA, запасите от смазочни материали от група III в Близкия изток може да се изчерпят до юни.

Като се има предвид, че три четвърти от вноса вече са застрашени, практически няма място за маневриране. Решението на този глобален проблем се очаква не по-рано от една година. Без видим край на конфликта, собствениците на скъпи автомобили изглежда трябва да се подготвят не само за значително увеличение на разходите за поддръжка, но и за факта, че ще стане почти невъзможно да се запишат за проста смяна на маслото.

