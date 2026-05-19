След скъпите горива: Още един удар по шофьорите

Експертите предупреждават, че има недостиг на т.нар. базови масла, които са основната съставка на повечето смазочни материали, използвани в автомобилната индустрия.

Според доклади на агенция Argus Media, която следи пазарите на суровини, германските автомобилни производители вече изпитват проблеми с наличността на този стратегически продукт.

В сърцевината на въпроса стоят две конкретни групи петролни продукти. Това са базови масла от третата група и полиалфаолефини, известни с абревиатурата PAO, които формират основата на съвременните синтетични масла. Тези компоненти са част от повечето смазочни материали, използвани и в автомобилите.

Проблемът е, че регионът на Залива е отговорен за 15 до 20 процента от световното производство на базови масла от група III. Зависимостта на европейския пазар от този регион е още по-голяма, като до 72 процента от вноса на тези суровини за Европа миналата година дойде от страните от Близкия изток. В случая със САЩ този показател достигна 47 процента.

Габриел Туининг, експерт по пазара на базови масла в Argus Media, не оставя илюзии. Ако автомобилните производители не намерят решение и ситуацията в региона не се подобри, обемите на производството ще трябва да бъдат намалени.

Недостигът на базови масла от група две също може да има много сериозни последици. Това е продукт, който е абсолютно ключов за цялата транспортна индустрия. То се използва за двигателни масла, използвани в автобуси и камиони в обществения транспорт, т.е. в практически всички вериги за доставки.

Според експерти, няколко доставчици са съобщили, че запасите им ще се изчерпят между края на май и началото на юни. Цените на едро вече са се повишили забележимо.

При нормални условия европейският пазар се снабдява частично от местно производство и частично от внос от Азия. В момента проблемът расте от две страни едновременно.

Азиатските рафинерии доставят по-малко базов петрол на Европа, защото самите те имат ограничен достъп до петрол от региона на Залива. Към това се добавя и ситуацията, при която европейските производители вече предпочитат клиенти от Азия, където могат да получат по-високи цени за продуктите си, пише "Актуално".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com