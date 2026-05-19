Инвестициите на Фонд „Три морета“ с над 2,6 млрд. евро икономически ефект за България 

Инвестициите на Фонда „Три морета“ (Three Seas Initiative Investment Fund – 3SIIF) ще са с ефект от над 2,67 млрд. евро върху българската икономика, а страната ни е с сред държавите с най-значим икономически принос от дейността на фонда в региона.

Това показва първият доклад за въздействието, изготвен от Ernst & Young, за периода от 2020 до 2035 г. В него се посочва, че инвестициите на 3SIIF в България ще подкрепят средно 4186 работни места годишно и ще генерират над 622 млн. евро данъчни приходи за 15-годишен период.

България се присъединява към инициативата през 2015 г., а институционален инвеститор във фонда от 2020 г. (class „A“ shareholder) е Българската банка за развитие (ББР).

Ключов принос в страната е инвестицията в БМФ Порт Бургас – стратегически проект за разширяване на пристанищната инфраструктура в района на Черно море. От 2022 г. насам в развитието на пристанището са вложени над 100 млн. евро, включително за разширяване на корабните места, подобряване на железопътната свързаност и модернизация на съоръженията за обработка на товари.

Към настоящия момент БМФ Порт Бургас обработва над 7 млн. тона товари годишно и повече от 150 000 TEU контейнерен трафик, което го превръща в ключов логистичен и транспортен център в Черноморския регион. Пристанището разполага с 16 корабни места, пет кейови зони и дълбочина до 15,5 метра, позволяваща обслужване на големи плавателни съдове.

Сред инвестициите на Фонд „Три морета“ е и най-големият фотоволтаичен парк в България, край с. Караджалово, част от портфолиото на австрийската компания Enery. Паркът е с инсталирана мощност над 100 MW, произвеждащ електроенергия, достатъчна за приблизително 27 000 домакинства.

Инвестицията поставя началото на присъствието на 3SIIF в страната и е част от стратегията на фонда за ускоряване на енергийния преход и развитието на възобновяеми енергийни източници в Централна и Източна Европа.

По думите на Цанко Арабаджиев, член на Надзорния съвет на фонда и изпълнителен директор на ББР, резултатите от доклада показват, че стратегическите инфраструктурни инвестиции носят реален икономически ефект за България. При вноска на ББР от 10,2 млн. евро (20 млн. лева) във фонда, очакваният ефект за българската икономика достига 2,67 млрд. евро до 2035 г. – или над 260 пъти повече спрямо участието на банката. Това е ясен пример как публичният капитал може да привлича мащабни инвестиции и да генерира дългосрочна стойност за икономиката, допълва още той.

За инвестиционния фонд „Три морета“ (3SIIF)

3SIIF е специализиран търговски фонд, насочен към инфраструктурни инвестиции в Централна и Източна Европа. Фондът инвестира в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура в държавите членки на ЕС от Централна и Източна Европа, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море, където необходимостта от дългосрочни търговски инвестиции в национална инфраструктура е сред най-високите в Европейския съюз.

3SIIF е инвестирал почти изцяло своя капитал от 1,1 млрд. евро в пет инвестиции: Cargounit, Greenergy Data Centers, BMF Port Burgas, Enery и R.Power.

Регионът на Трите морета обединява 13 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа, сред които Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

