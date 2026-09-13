България постави туризма в центъра на свързаността между „Три морета“
Зам.-министър Мариела Модева представи сектора като инструмент за регионално развитие, доверие и партньорство в Централна и Източна Европа
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Зам.-министър Мариела Модева представи сектора като инструмент за регионално развитие, доверие и партньорство в Централна и Източна Европа
Страната е сред най-големите бенефициенти на инициативата с над 4 000 подкрепени работни места и мащабни инвестиции в пристанищна и енергийна инфрастр...
Българският промотър придоби агенцията за артисти Charmenko и стъпва на седем нови пазара
Основен фокус в работата ID-E в момента е идентифицирането на пречките пред финансирането на енергийни проекти
Българският външен министър наблегна на нуждата да бъдат изтъкнати силните страни на региона
След приключилата тази вечер Осма среща на върха на Инициативата в Букурещ
Роди делегацията на България на срещата на върха
Специалният пратеник на САЩ по въпросите на климатичните промени разговаря с румънския премиер
Това заяви президентът Румен Радев на пресконференцията след срещата на върха
Това заяви президентът Румен Радев при откриването на дискусиите във втория ден на инициативата „Три морета”
Инициативата събра в София лидери от 12 страни и 400 представители на бизнеса
Сделката еше обявена по време на форума "Три морета"
Президенти отправят призив към бизнеса
Този регион има потенциала да бъде технологичен лидер, заяви българският еврокомисар
Диалогът с Гърция е от инструментална важност
Инициативата „Три морета“ ни учи да се свързваме помежду си, а не само да гледаме към Запада, смята президентът
Важно е партньорството между страните в нашия регион да се развива, заяви вицепремиерът
Инициативата обединява 12 държави членки на Европейския съюз от региона между Балтийско, Черно и Адриатическо море
Джо Байдън с видеообръщение към участниците в срещата
Румен Радев проведе среща с председателя на инвестиционния фонд към Инициативата "Три морета"