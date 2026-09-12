Инвестициите на Фонд „Три морета“ с над 2,6 млрд. евро икономически ефект за България
Страната е сред най-големите бенефициенти на инициативата с над 4 000 подкрепени работни места и мащабни инвестиции в пристанищна и енергийна инфрастр...
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Страната е сред най-големите бенефициенти на инициативата с над 4 000 подкрепени работни места и мащабни инвестиции в пристанищна и енергийна инфрастр...
Събитието бе открито от Президента на Р България Румен Радев
ББР организира мини-конференция, посветена на възможностите за финансиране от Инвестиционен фонд „Три морета“
ББР излъчи двама представители в ръководството на Инвестиционния фонд "Три морета"
Взето е решение за внасянето на 20 милиона евро в Инвестиционния фонд на инициативата
Играчите на финансовите пазари търсят по-рискови инвестиции С печалбите от инвестиции в акции на компании от ЕС се изплащат пенсии от частните фондов...