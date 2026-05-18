Новият Prime модел на УниКредит променя банкирането в България

УниКредит Булбанк обяви старта на новия си модел за премиум обслужване Prime - продукт, с който банката влиза в директна битка за най-активните, дигитални и заможни клиенти в България. Новият сегмент комбинира личен банкер, приоритетно обслужване, инвестиционни решения и дигитални услуги, а амбицията е около 100 000 души да попаднат в обхвата му.

Prime вече се въвежда едновременно в девет държави в Централна и Източна Европа, но от банката подчертаха, че концепцията е разработена именно в България. Представянето на новия модел идва на фона на отчетен ръст на клиентите с активи над 50 хил. евро след приемането на еврото.

Дигиталното вече не е достатъчно

Една от най-ясните линии в новата стратегия на УниКредит Булбанк е признанието, че чисто дигиталното банкиране вече не удовлетворява напълно клиентите. Според международно проучване на групата сред над 11 000 потребители в различни държави хората искат бързи приложения и лесни операции, но при важните финансови решения продължават да търсят човешки контакт.

„Клиентите искат това да им се случва бързо, лесно, навсякъде, по всяко време“, каза Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк. „Имат нужда от човека, имат нужда от банката, имат нужда от личностно отношение“, добави той.

Според банката това важи дори за поколението Z - младите клиенти, които използват почти изцяло мобилно банкиране. „Оказва се, че и това поколение, въпреки че има 100% употреба на мобилно банкиране, когато се опре до едни определени избори, едни определени отношения, искат да имат личен досег с банката“, каза Генов.

По думите му новите клиенти вече не търсят само банка за преводи и плащания. „Тези клиенти не търсят само транзакционен партньор във финансовите институции, а търсят партньор, с който да имат по-дълбоки взаимоотношения“, заяви той.

Какво всъщност представлява Prime

Prime е насочен към клиенти с активи над 50 хил. евро, месечен нетен доход над 3100 евро за София и над 2600 евро за останалата част от страната или към хора, които използват множество банкови продукти едновременно. За всички останали е предвидена възможност за включване срещу месечна такса от 9,65 евро чрез план Max.

Основният елемент в модела е личният банкер - конкретен човек, с когото клиентът може да говори директно при по-важни решения като покупка на жилище, инвестиции, кредитиране или управление на спестявания.

„Всеки един клиент има човек, който отговаря за него. Имам човек в банката, на когото мога да звънна, с когото мога да се видя, с когото мога да си пиша“, каза Екатерина Панайотова, заместник главен директор „Банкиране на дребно“ и директор „Клонова мрежа“.

Prime клиентите ще бъдат разпознавани във всички канали на банката - контактния център, офисите и мобилното приложение Bulbank Mobile. В приложението ще има специална Prime секция с директна връзка към личния банкер.

Моделът включва още инвестиционни решения, достъп до анализи и стратегии, преференциални условия по кредити, приоритетно обслужване, достъп до летищни салони и различни партньорства в сферата на лайфстайла и уелнеса.

Кои са новите „заможни“ българи

От банката очертаха няколко основни групи клиенти, към които е насочен Prime. Първата са хора с натрупани активи над 50 хил. евро. Втората са т.нар. бъдещи заможни - хора с високи и устойчиви доходи, но все още без сериозен капитал. „Това са обикновено по-млади клиенти с хубави доходи, които са в друг етап в развитието на живота си“, каза Генов.

Според данните типичният Prime клиент е между 44 и 47 години, намира се в активен период от кариерата си и има динамично ежедневие. Около 60% от клиентите са мъже, а 40% са жени.

Банката отчита и силна дигитализация на този сегмент. 86% от Prime клиентите използват активно Bulbank Mobile, 39% получават заплатата си в УниКредит Булбанк, 29% използват кредитна карта, 26% изплащат потребителски кредит, а 28% вече са клиенти на план Max.

Според Екатерина Панайотова мъжете по-често използват кредитиране и активно управление на финансите, докато жените подхождат по-целенасочено и умерено към инвестиционните продукти и заемите.

Prime тръгва от България към Европа

От УниКредит Булбанк подчертаха, че Prime не е просто локален продукт, а модел, който ще бъде внедрен и на останалите пазари на групата в Централна и Източна Европа - Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

„Много се гордея, че това беше възприето от колегите ни в групата и предстои да бъде експортирано и внедрено на девет пазара“, каза Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

На снимката: Екатерина Панайотова, Цветанка Минчева и Борислав Генов

По думите й Prime е част от стратегическия план UniCredit Unlimited. „Въвеждането на Prime е важна стъпка в новия стратегически план на групата UniCredit Unlimited, който надгражда стандартите в банкирането и преосмисля начина, по който технологиите и човешката експертиза работят заедно“, заяви Минчева.

„Prime е реално отражение на тази амбиция - дигитална бързина, когато е необходима, и експертна подкрепа, когато е най-важна“, добави тя.

Еврото и ръстът на заможните клиенти

По време на представянето банката отчете и сериозен ръст на клиентите с активи над 50 хил. евро след присъединяването на България към еврозоната. Само от началото на годината броят им е нараснал с около 4000 души или с над 20%. „Наблюдаваме забогатяване като нация“, заяви Борислав Генов.

Според него България все още има един от най-ниските дялове на активно управлявани спестявания в региона, тъй като голяма част от хората продължават да държат средствата си основно в депозити и разплащателни сметки.

Цветанка Минчева обясни, че част от ръста се дължи и на превалутирането след влизането в еврозоната. „Банковата система беше изключително добре подготвена и независимо от турболенцията, че влезнахме в еврозоната без правителство и многото очаквания за катаклизми, всъщност нямаше такива. Много плавно се случиха нещата“, каза тя.

„Беше много интересно и на ниво сектор се справихме изключително добре без сътресения. Това показва, че имаме една банкова система, наистина готова да поеме всякакъв вид предизвикателства“, добави Минчева.

Банковите клонове вече не са същите

От УниКредит Булбанк признават и друга сериозна промяна - трансформацията на банковите офиси. Според ръководството клоновете все по-малко се използват за рутинни операции и все повече се превръщат в място за експертни разговори и сложни финансови решения. „По едно време повечето клиенти влизаха с платежно нареждане. Това вече почти е изчезнало“, каза Генов.

Според банката именно това е новата голяма битка във финансовия сектор - как технологиите и личният контакт да съществуват едновременно и да работят заедно.

