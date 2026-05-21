КЗК погна две големи вериги с производства за нелоялни практики

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производства срещу "Кауфланд България ЕООД енд КО" и "Максима България" ЕООД, която оперира веригата Т-Маркет, за възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители. Двете производства са част от по-широкия секторен анализ на пазара на храни от първа необходимост.

Антимонополният орган е стъпил върху данни от задълбочено проучване на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между веригите и техните партньори. Проверката идва след предупреждение на КЗК, че при липса на саморегулация в сектора комисията ще се самосезира.

Сигнал за тежки деформации на пазара

Междинните данни от анализа, представени през декември миналата година, са показали тежки структурни деформации на пазара на храни. Според КЗК има данни за възможни нелоялни практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. Комисията е констатирала значителен обем от отстъпки, които производителите и доставчиците предоставят на големите вериги, като това може да води до продажба на продукция на себестойност или дори под себестойност.

След тези данни КЗК е задълбочила проверката си върху ценовата политика на големите търговски вериги. При представянето на междинния секторен анализ комисията е заявила, че предпочита саморегулация в рамките на сектора, но е предупредила, че ще образува производства, ако това не се случи.

Новите правила и изтеклият срок

Решенията за производствата срещу двете вериги са взети след последните промени в Закона за защита на конкуренцията от 7 ноември 2025 г. С тях максималната санкция беше увеличена до 10% от оборота за предходната финансова година.

По настояване на КЗК търговските вериги са получили тримесечен срок, за да приведат отношенията си с производители и доставчици към новите правила. Този срок е изтекъл на 9 февруари 2026 г. Впоследствие комисията е изследвала общи търговски условия, договори, споразумения и други документи, които продължават да действат и след тази дата.

Какво е проверявала комисията

В рамките на проучването антимонополният орган е изискал информация от производители и доставчици на основни храни - мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, олио и яйца. Проверявани са механизмите и критериите, по които се сключват договори за доставка и спогодби за рамкови условия с търговските вериги.

КЗК е изискала и данни за начина, по който се определят доставните цени към веригите. На базата на събраната информация комисията е констатирала данни за продължаващо прилагане на възможни нелоялни търговски практики при ценовата политика на търговците към доставчиците и производителите.

Кои практики са под въпрос

Като примери за нелоялни търговски практики КЗК посочва изискване доставчиците да правят плащания към купувача, които не са пряко свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти. Сред рисковите практики са още годишно предоговаряне и намаление на цени, без да се отчитат обективни фактори като инфлация, поскъпване на суровини, материали и електроенергия.

Забранени по закона са и договори за доставка и искания за намаление на цени със задна дата. В обхвата на проверяваните практики попадат и предупреждения за ответни търговски действия срещу доставчик, ако той упражнява договорните или законните си права.

Проверката продължава

Според КЗК при водене на преговори и предоговаряне на търговски условия поведението на "Кауфланд" и Т-Маркет е възможно да попада в обхвата на разпоредбите за нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Задълбоченото проучване на ценовата политика на търговските вериги продължава. Комисията предупреждава, че при установяване на нарушения ще образува и нови производства.

