Предприемачи от традиционната търговия обменят идеи и добри практики във Варна

На 13 май във Варна ще се проведе регионална среща на независимите собственици на магазини за хранителни стоки под мотото „Търговия с човешко лице“. Събитието се организира от МЕТРО България и ще събере в хотел „Рослин Димят“ представители на традиционната търговия от областта.

Участието в срещата е безплатно, като е необходима единствено предварителна регистрация.

Събитието е насочено към собствениците на малки магазини и ще им предостави актуални данни за развитието на ключови категории като безалкохолни напитки, захарни изделия и бира.

Според Адриан Цанов, ръководител отдел „Франчайз мрежа“ в МЕТРО България: „Малките квартални магазини са много повече от търговски обекти – те са място за социализиране, срещи и ежедневен контакт между хората. Особено важни са те за малките населени места, където често са естествен център на общността и в този смисъл имат сериозен икономически принос в подкрепа на местната икономика. Именно те са гръбнакът на традиционната търговия и са важен фактор за устойчивостта на малките общности.“

Тази година инициативата „Търговия с човешко лице“ се разширява локално с три ключови конференции – първата се проведе на 28 април във Велико Търново, последвана от събитието във Варна, а финалната среща е на 9 юни в Пловдив.

Срещата във Велико Търново събра над 70 клиенти от целия регион и показа ясната необходимост от подобен формат, който създава пространство за реален диалог между независимите търговци и техните партньори. В рамките на събитието бяха представени полезни презентации с актуални данни и практически насоки за развитието на ключови категории като бира, безалкохолни напитки, захарни изделия и ПОС услуги, споделени от партньорите на инициативата. Форумът естествено прерасна и в открита дискусия със собственици на обекти от франчайз програмата „Моят Магазин“, които споделиха както успешни практики, така и реалните предизвикателства, с които се сблъскват в ежедневната си работа. За много от тях именно „Моят Магазин“ се откроява като устойчиво решение на голяма част от тези трудности. Форматът ясно показа, че около програмата се създава истинска общност от предприемачи, които се развиват заедно. Във форума като партньори се включват представители на водещи компании от сектора на бързооборотните стоки, сред които експерти от Coca-Cola HBC България, Carlsberg, „Престиж 96“ и Mastercard.

Основният инструмент на МЕТРО България за дългосрочна подкрепа на малките търговци у нас е франчайз програмата „Моят Магазин“, която обединява над 240 партньори в цялата страна. Програмата решава директно проблема с липсата на маркетингови бюджети при малките търговци: МЕТРО инвестира в телевизионна и дигитална реклама, както и в ежемесечно разпространение на брошури. От „Моят Магазин“ са подготвили преференциална оферта за всички гости на събитието, които биха искали да приложат на практика идеите, споделени на форума, модернизирайки обектите си.

Според данни на МЕТРО участието в „Моят Магазин“ води до среден ръст на оборота от 25%, като при някои обекти приходите скачат дори с 50%. Амбицията е мрежата да достигне 400 магазина още тази година. Успоредно с това се развива и специално мобилно приложение за нуждите на търговците.

Допълнителна информация и регистрация за участие на независими търговци са достъпни на https://trade2you.bg/.

