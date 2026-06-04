3,5 млн. души минаха през новия живот на Централните хали

Обновените Централни хали в София са посрещнали 3,5 млн. посетители от откриването си на 23 май 2024 г. досега, превръщайки се отново в едно от най-разпознаваемите обществени пространства в столицата. Проектът, реализиран след инвестиция от над 25 млн. евро от Kaufland България, възроди историческата сграда като място, в което се срещат модерна търговия, култура, семейни събития и археологическо наследство. За този период в Халите са проведени 1071 събития, като над 90% от тях са били с вход свободен. Така първият покрит пазар в България се върна към градския живот не само като търговско място, а като сцена за срещи, изкуство, детски програми и памет за стара София.

Историческа сграда с нова градска роля

Централните хали са сред емблемите на София още от началото на миналия век. Сградата, построена през 1910 г. по проект на арх. Наум Торбов, е първият покрит пазар в страната и повече от век остава част от градската памет на столицата. Разположени в сърцето на София, Халите винаги са били място на движение, търговия и срещи, но след обновяването им тази роля беше разширена с културна, образователна и обществена програма.

Архитектурният облик на сградата е запазен и подчертан в рамките на реставрацията. Халите са изпълнени в неоренесансов стил, с характерни орнаменти и заоблени прозорци, а впечатляващата метална конструкция, изработена в леярните на Гюстав Айфел, е съхранена в оригиналния си вид. Възстановен е пълният обем на вътрешността на основната зала според първоначалния проект от 1908 г., което връща усещането за мащаб и светлина в едно от най-познатите софийски пространства.

Реставрирани са и двата часовника - този на фасадата и този във вътрешността на сградата. В центъра на основната зала е поставен фонтан от зелен мрамор, изработен по оригиналните проекти от началото на ХХ век. Историята на Централните хали е представена чрез снимки и пана в сградата, която се простира на над 4 дка и днес съчетава паметта за стара София с функциите на модерно градско пространство.

Под търговската и културната част на сградата се намира и една от най-ценните ѝ особености - връзката с Древна Сердика. В сутерена са показани останки от защитната стена на Улпия Сердика и римска баня, разкрити още през 2000 г. До тях е обособена зона за история и култура, която превръща посещението в Халите в среща не само със съвременна София, но и с пластовете на града от античността до днес.

Култура с отворен вход и силен семеен фокус

След обновяването си Централните хали развиват и своята сцена като място за достъпна култура. За периода от откриването до днес там са проведени 1071 събития, като над 90% са били с вход свободен. Само през последната година програмата на Сцена „Централни хали“ включва близо 560 събития, а основният дял от тях е насочен към деца и семейства. Според отчетените данни 85% от събитията са били със семеен и детски фокус.

Програмата включва изложби, кинопрожекции, театрални постановки, дебати, образователни инициативи и културни фестивали. Сред събитията със силно присъствие са били „Синелибри“, Sofia Documental, CyberFest, Фестивалът на чая и други формати, които използват Халите като отворено градско пространство. Екипът на Cinelibry избра Централните хали за единствена прожекция на титулярния филм от визията на последното издание на фестивала - „Пяната на дните“.

Над 120 събития в програмата са били с акцент върху градската среда - тема, която постепенно се превръща в една от важните линии в културния календар на пространството. Това поставя Халите не само като място за посещение, а и като площадка за разговор за София - за нейната архитектура, памет, транспорт, квартали, публични пространства и начин на живот.

Особено силно присъствие има късометражното кино. През следващата седмица - от 12 до 19 юни - предстои второто издание на Sofia Short Fest, като част от прожекциите отново ще се проведат в Централните хали. Фестивалът ще представи 90 филма - игрални, анимационни и документални заглавия от над 50 държави в 6 състезателни категории. Прожекциите ще продължат цяла седмица на няколко локации в София, а Сцена „Централни хали“ ще бъде домакин на международната селекция и на специално събитие с наградените филми от 2025 г.

Място, което събира търговия, наследство и съвременен градски живот

Инвестицията от над 25 млн. евро, или над 50 млн. лв., даде на Централните хали нова функция, без да заличи историческия им характер. Пространството се управлява от Kaufland България, като в него е разположен един от най-емблематичните магазини на веригата. Проектът обаче беше представен не само като търговско обновяване, а като опит да се възстанови обществената роля на сградата и тя отново да стане част от всекидневния живот на софиянци и гостите на града.

Тази посока личи и от броя на посетителите. 3,5 млн. души за две години показват, че Халите са се превърнали в притегателно място не само за покупки, но и за разходка, събитие, среща, изложба или посещение на археологическата зона. Комбинацията между запазена архитектура, модерна търговия, свободни културни събития и исторически пластове създава различен тип градска среда - такава, в която ежедневието и паметта на града не са разделени.

Важна част от успеха на обновените Хали е именно достъпността. Над 90% от събитията са с вход свободен, а това превръща културната програма в естествена част от посещението. Родители с деца, ученици, гости на София, любители на киното, хора, които просто минават през центъра, могат да попаднат на прожекция, изложба, дискусия или фестивална програма без предварително планиране и без бариера на входа.

С предстоящото издание на Sofia Short Fest Централните хали продължават тази линия. Фестивалът остава верен на младите кинотворци със силен фокус върху студентското кино, контакти и обмен на опит. Журито, което ще присъди 10-те награди на SSF 2026, е в състав Орлин Милчев-Атила, Мартина Апостолова, Димитър Димитров-Анимитер, Тома Вашаров и Таня Божинова. Така обновената сграда не просто пази миналото, а дава сцена и на нови автори, идеи и публики.

Две години след откриването си Централните хали вече са повече от реставрирана историческа сграда. Те са пример как паметник на градската архитектура може да бъде върнат към живот чрез търговия, култура, свободен достъп и уважение към археологическото наследство. В центъра на София това съчетание се оказва достатъчно силно, за да привлече милиони посетители и да превърне Халите отново в едно от живите места на града.

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