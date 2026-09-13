„Гардиън“ изненадан: Защо „Евровизия“ ще бъде в Бургас, а не в София
Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
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Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
София, Пловдив, Варна и Бургас усещат това най-силно, когато концерт, мач или фестивал събере публика от различни области
Преди това започва „София Прайд“
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Пространството съчетава търговия, култура, детски програми и археологическо наследство в сърцето на столицата
Животните реагират на сигнали, които хората дори не забелязват
Какво следва
Голямото земетресение, което е предсказал въз основа на звездите, също не се случи
От началото на 2025 година Министерство на културата има сключени договори на стойност на над 5,1 милиона лева
Нова Асоциация на българската събитийна индустрия (АБСИ)
Третото от поредицата събития, организирани съвместно с АИКБ, се проведе в Бургас и привлече представители на над 70 компании
На гражданите и бизнеса ще бъде предоставена пълната информация за процеса по преминаване към единната европейска валута
Цяло лято незабравими събития край емблематичните скали
Любими изпълнители и възможност да спечелят уикенд в Лондон очакват меломаните на концертите из цяла България
Тя вече е предсказала толкова много събития, които са се сбъднали в миналото
Премиерът Росен Желязков ще участва в отбелязването на четвъртата годишнина от създаването на INSAIT
Две забележителни исторически сгради в столицата ще отворят врати за посетители днес
Протести започнаха в Истанбул след като кметът на мегаполиса Екрем Имамоглу и десетки други бяха задържани
Имаме възможност да наблюдаваме това явление с невъоръжено око от места с минимално светлинно замърсяване
Димитър Ганев коментира събитията на 2024