Започна серия от зрелищни небесни събития

Първата суперлуна за тази година освети небето през изминалата нощ и даде началото на серия от три зрелищни лунни събития, които ще продължат до декември.

Това пълнолуние, известно като "Жътвена луна", бе най-голямото и най-яркото за годината, тъй като Луната се намира в най-близката си точка от орбитата си около Земята.

Името "Жътвена луна" произлиза от традицията да се дават имена на пълните луни през годината, обикновено вдъхновени от природата и селскостопанските дейности.

Т.нар. "Жътвена луна" винаги изгрява най-близо до есенното равноденствие – период, свързан с прибирането на реколтата.

