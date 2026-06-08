Юнски вечери в La Maison de Katarzyna с вино, кино, творчество и вдъхновение

Лятото в La Maison de Katarzyna е време за споделени моменти, нови открития и вечери, които оставят красив спомен. Този юни ви каним на поредица от тематични събития, в които хубавото вино среща киното, творчеството и вдъхновението.

Подготвили сме програма, която ще направи летните вечери още по-специални. Независимо дали ще изберете кино под открито небе, вечер на рисуване с чаша вино в ръка или пътешествие в загадъчния свят на таро картите, всяко събитие е създадено, за да носи приятни емоции и незабравими моменти в атмосферата на La Maison de Katarzyna.

Кино вечер под открито небе с българския филм „С деца на море“

5 юни | 21:00 ч.

Поредицата от летни кино вечери започва с една от най-обичаните български класики „С деца на море“. Очакват ви хубаво вино, любимо българско кино и приятна лятна атмосфера под открито небе.

За вечерта ще бъде подготвено специално подбрано меню, което ще допълни кино изживяването и ще направи вечерта още по-приятна.

Вход свободен.

Рисуване и вино

18 юни | 19:00 ч.

Изкуството и виното винаги са били вдъхновяваща комбинация. На 18 юни ви каним на вечер, в която четката и чашата вино вървят ръка за ръка.

Събитието ще бъде водено от художника Катерина Ковачева, която ще ви помогне да се потопите в света на цветовете и творчеството. Не е необходим предишен опит, само добро настроение и желание да създадете нещо красиво в приятна компания.

Куверт: 25 евро на човек

Таро и вино

24 юни | 18:00 ч.

Това ще бъде една по-различна вечер, която съчетава удоволствието от хубавото вино с любопитството към символиката и посланията на таро картите.

Ваш водач в това преживяване ще бъде таролога Елисавета Хаджимитова, която ще ви запознае с магията на таро картите и ще ви помогне да погледнете към различни аспекти от живота през призмата на техните символи и послания.

Куверт: 20 евро на човек

Кино вечер с българския филм „Куче в чекмедже“

26 юни | 21:00 ч.

Втората ни кино вечер за месеца е посветена на още един любим български филм „Куче в чекмедже“. Очакват ви летни емоции, хубаво вино и атмосфера, която превръща обикновените вечери в специални спомени.

И за тази вечер сме подготвили специално меню, което да допълни удоволствието от киното и хубавото вино под открито небе.

Вход свободен.

Създадохме тези събития с идеята да предложим не просто чаша хубаво вино, а цялостно преживяване, място, където хората се срещат, разговарят, създават спомени и откриват нови вдъхновения и приятелства.

Следете ни за още предстоящи събития, тематични вечери и специални изненади през лятото.

За всички тематични вечери е необходима предварителна резервация на тел: +359 882 65 25 25

Всяка вечер в La Maison de Katarzyna е специална.

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