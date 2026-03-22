От козунак до панетоне - как изглежда Великденската трапеза в Европа

През 2026 г. православният Великден ще бъде отбелязан на 12 април, докато католическият се пада седмица по-рано - на 5 април. Разликата в датите води до различни ритми на подготовка в отделните държави, но традицията да се приготвят специални празнични печива остава обща. От козунака на Балканите до сладките хлябове в Западна Европа, Великден се свързва с домашно приготвени десерти със символично значение. Именно тези рецепти разказват най-много за културата и обичаите на различните народи.

Европейските традиции и липсата на „пасха“

Докато в източноевропейските страни е разпространена традицията за домашно приготвяне на великденски сладкиши, в Западна Европа няма точен аналог на познатата пасха. На нейно място в много страни се налагат други десерти, като панетоне, който произхожда от Милано и се консумира както по Коледа, така и по Великден.

Въпреки това всяка държава запазва собствен кулинарен символ на празника, който се приготвя според местните традиции и вкусове.

Англия, Германия, Чехия и Канада - хлябът със символ на кръста

В тези страни традиционното великденско печиво е т.нар. кръстосан хляб. Това са сладки хлебчета, върху които има ясно изразен кръст - символ на разпятието на Христос.

В тестото се добавят подправки като канела, индийско орехче и карамфил, както и стафиди. Кръстът може да бъде оформен по различни начини - с тесто, със смес от брашно и вода или чрез разрез в горната част.

Полша - богато украсеният мазурек

Полският мазурек е десерт, който съчетава различни видове тесто и богата украса. Той може да съдържа ядки, стафиди или захаросани плодове, а повърхността му често се покрива с глазура, крем или сладко.

Този сладкиш има не само кулинарна, но и декоративна функция, като често се превръща в център на празничната трапеза.

Гърция - плетеният цурек със ароматни добавки

В Гърция великденският хляб се нарича цурек или лабропсомо и наподобява козунака по състав. Приготвя се от тесто с мая, масло, мляко и добавки като стафиди или захаросани плодове.

Отличителното е формата - най-често сплетена, както и поръсването със сусам, мак или бадеми. Външният вид и ароматът го правят един от най-разпознаваемите символи на празника.

България, Молдова и Румъния - козунакът като традиция

На Балканите козунакът остава неизменна част от Великден. Той се приготвя от тесто с мая, яйца, мляко, масло и захар, а често се обогатява със стафиди, ядки или локум.

Формата може да бъде класическа или плетена, като всяко семейство има своя рецепта. Този хляб е не просто десерт, а част от празничната идентичност.

Италия - от пинца до коломба

Италианската традиция предлага няколко характерни печива. Пинца е сладък хляб с мая, който често се ароматизира с портокалова кора или семена от копър и се разрязва във форма на кръст.

Друг популярен десерт е коломба - сладък хляб във форма на гълъб, символ на мира. Той се приготвя със стафиди или захаросани плодове и се украсява със бадеми и захар.

Австрия - ароматният райндлинг

Райндлингът е традиционно австрийско печиво, което съчетава богато тесто с ядки, сушени плодове и ароматни добавки като ром или коняк.

Този сладкиш е силно ароматен и често се сервира поръсен със пудра захар, което допълва празничния му характер.

Испания - великденски хляб с яйца

В Испания се приготвя мона де Паскуа - хляб, който може да бъде както постен, така и с мая. Формата му често е кръгла или като пръстен, а в центъра се поставят боядисани яйца.

Това печиво има силна символика и се свързва с обновлението и новото начало, което Великден носи.

