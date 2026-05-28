София отбеляза Деня на независимостта на Азербайджан с акцент върху енергетиката и свързаността

В София се състоя официален прием по повод 28 май - Деня на независимостта на Република Азербайджан, организиран от посолството на страната в България. Събитието събра широка представителна аудитория от български институции, дипломатическия корпус, бизнеса, академичните и културните среди, както и членове на азербайджанската диаспора у нас.

В центъра на посланията бяха историческата държавност на Азербайджан, стратегическото партньорство с България, енергийната сигурност, транспортната свързаност и културното сътрудничество. Официалната част започна с националните химни на Азербайджан и България, след което приветствия отправиха посланикът на Азербайджан Елмар Маммадов и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Представително събитие за Деня на независимостта

На приема присъстваха Александър Пулев като почетен гост, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на иновациите и цифровата трансформация Иван Василев, министърът на туризма Илин Димитров, заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков, заместник-министри от различни ведомства, високопоставени представители на президентската институция и администрацията на министър-председателя, народни представители, кметове, ректори на водещи университети, посланици и ръководители на дипломатически мисии, акредитирани в България, членове на дипломатическия корпус, ръководители на представителства на международни организации, обществени и политически личности, представители на академичните и културните среди, бизнеса и медиите, както и представители на азербайджанската общност в България.

След изпълнението на химните Елмар Маммадов отбеляза, че тази година се навършват 108 години от създаването на Азербайджанската демократична република - първата парламентарна република в мюсюлманския Изток. Той подчерта историческата ѝ роля за полагането на основите на съвременната азербайджанска държавност и демократичните традиции на управление.

Държавност, Карабах и мирното споразумение с Армения

В изказването си посланик Маммадов постави акцент върху ролята на общонационалния лидер Хейдар Алиев за съхраняването и укрепването на азербайджанската държавност. Той подчерта, че под ръководството на президента Илхам Алиев Азербайджан е възстановил своя суверенитет и териториална цялост.

Маммадов посочи и започналите мащабни възстановителни и строителни дейности в освободените територии на Карабах и Източен Зангезур. В речта си той отбеляза, че по инициатива на Азербайджан е бил парафиран текстът на мирното споразумение с Армения, насочено към постигане на устойчив мир и дългосрочна стабилност в региона на Южен Кавказ.

Стратегическо партньорство със София

По отношение на двустранните отношения посланик Маммадов подчерта, че Азербайджан и България развиват стратегическо партньорство, основано на взаимно доверие, интензивен политически диалог на високо равнище и разширяващо се сътрудничество в ключови области.

Сред тях той открои енергийната сигурност, транспортната и логистичната свързаност, цифровата трансформация, търговията, културата и образованието. Маммадов посочи Съвместната декларация за стратегическо партньорство, подписана в София през 2015 г., и Съвместната декларация за укрепване на стратегическото партньорство, подписана в Баку през 2024 г., като важни етапи в развитието на отношенията между двете държави.

Особен акцент беше поставен върху разширяващото се хуманитарно и културно измерение на сътрудничеството. В тази връзка бяха посочени побратимените отношения между Шуша и Велико Търново, както и предстоящият проект „Парк Шуша“ във Велико Търново, който е замислен като траен символ на приятелството и стратегическото партньорство между България и Азербайджан.

Баку, WUF13 и признателност към българското участие

Посланикът представи и информация за глобалното и регионалното наследство на 13-ата сесия на Световния градски форум - WUF13, проведена успешно в Баку няколко дни по-рано. Той открои инициативите, реализирани в рамките на „Годината на градоустройството и архитектурата“ в Азербайджан.

В този контекст Маммадов обърна внимание на историческите, културните и религиозните архитектурни паметници в Баку и други региони на страната. Беше изразена признателност за активното участие на президента на България, български кметове и представители на академичните среди във форума WUF13.

Пулев: Азербайджан е надежден стратегически партньор

В приветствието си Александър Пулев поздрави народа на Азербайджан по случай Деня на независимостта и потвърди значението на страната като надежден и стратегически партньор на България.

Пулев даде висока оценка на приноса на Азербайджан за диверсификацията на енергийните източници на България и за регионалната енергийна сигурност. Той подчерта и стратегическото значение на Транскаспийския транспортен коридор, както и на нововъзникващите инициативи за цифрова свързаност между Европа и Азия.

Заместник министър-председателят отбеляза още значителния потенциал за по-нататъшно разширяване на двустранното търговско, икономическо и инвестиционно сътрудничество между България и Азербайджан.

Културна програма и азербайджанско наследство

По време на приема беше представено специално видео, посветено на богатото историческо, културно и религиозно архитектурно наследство на Азербайджан. В него бяха включени и мащабните възстановителни и строителни дейности в Карабах и Източен Зангезур.

Гостите видяха и визуални презентации, подготвени в рамките на „Годината на градоустройството и архитектурата“ в Азербайджан. Те представиха хармонията между историческия и модерния архитектурен облик на Баку и останалите региони на страната.

Събитието продължи с културна програма, включваща изпълнения на азербайджански музикални произведения от българския композитор и пианист Минко Ламбов и вокалистката Валентина Димитрова. След официалната част гостите имаха възможност да опитат образци на азербайджанската национална кухня.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com