МВР заклещи Варна! Избухна скандал

Масирана специализирана полицейска операция се провежда в момента във Варна, научи БЛИЦ от свои източници.

По първоначална информация целият ресурс на МВР в морската столица е мобилизиран по линия на украинската корпорация КУБ, която през последните дни попадна в центъра на огромен обществен и политически скандал заради безпардонното изсичане на горски масиви и незаконно строителство в местността „Баба Алино“, граничеща с Природен парк „Златни пясъци“.

Според източници на медията ни, в акцията участват служители на местната структура на ГДБОП, Криминална полиция, Икономическа полиция, жандармерията, както и дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР и ДАНС. На терен е и тежко въоръжена група за задържане.

Към този момент полицейски екипи, охранявани от жандармерия, се намират в сградата на ул. „Братя Шкорпил“ във Варна, собственост на корпорацията, където се помещават офиси и заведение.

По неофициална информация се извършват претърсвания и изземвания на документи и електронни носители.

Източници, запознати с хода на операцията, твърдят, че се подготвят арести. Очаква се действията на разследващите да засегнат не само лица, пряко свързани с КУБ, но и хора, за които има съмнения, че са подпомагали дейността на корпорацията.

Не се изключва сред проверяваните да има и служители на МВР.

Официална информация от прокуратурата и МВР към момента няма. Междувременно днес темата предизвика остър политически сблъсък на сесията на Общинския съвет във Варна.

Кметът Благомир Коцев заяви, че още през 2024 г. общината е започнала да издава констативни протоколи и заповеди за спиране на строителството, като отрече твърденията, че администрацията му не е предприемала действия.

В същото време той призна, че е възможно звеното по строителен контрол да е допуснало сериозни пропуски, като по думите му в момента тече вътрешна проверка. Коцев също така заяви, че част от административните процедури и документи по казуса са започнали още по време на предходното управление на Варна.

От своя страна Иван Портних и общинските съветници от ГЕРБ отвърнаха, че до края на 2023 г. в местността „Баба Алино“ „не е бил забит нито един пирон и не е било отсечено нито едно дърво“, а цялото реално строителство е започнало по време на мандата на Благомир Коцев.

Важно е да се уточни, че представители на „Възраждане“, сред които общински съветници и депутатът Коста Стоянов, вече повече от година алармират за незаконното изсичане на гората и изграждането на цял незаконен украински анклав край Варна, но институциите дълго време не са предприемали реални действия, въпреки сигналите и жалбите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com