Извънгабаритни машини тръгват тази нощ към голям български град

Проблемът със заритите в отпадъци контейнери във Варна е на път да намери своето решение, научи "Стандарт". Кметът на общината Благомир Коцев обяви тази вечер, че след тежки преговори в София, сметопочистващата фирма изпраща извънредна техника към морската столица. Машините тръгват още днес и се очаква да се включат в разчистването на града в най-кратки срокове.

Спешна визита в столицата

Причината за пътуването на Коцев до София беше лично да се срещне с ръководството на фирмата, отговорна за чистотата на Варна. През последните седмици жителите на града сигнализираха за сериозни затруднения при извозването на сметта, което доведе до натрупване на боклуци около казаните в редица квартали.

„Разговорите не бяха леки“, призна кметът. Основната пречка се оказва договорът, подписан през 2021 г., който според думите му е изключително „негъвкав“ и не отразява актуалните икономически реалности.

Икономическата примка на старите договори

Градоначалникът подчерта, че бизнесът и гражданите трябва да разберат обективните трудности: цените на консумативите, горивата и специализирания труд през 2026 г. нямат нищо общо с тези отпреди пет години. Въпреки това, кметът е категоричен, че договорите трябва да се изпълняват и жителите на Варна не могат да бъдат заложници на финансови спорове.

„Решения се намират, когато се положат достатъчно усилия. Уговорихме извънредни машини, които да подсилят графика по извозването веднага“, заяви Коцев.

Подготовка за „горещия“ летен сезон

Освен спешните мерки за текущата ситуация, кметът е договорил и осигуряването на допълнителна почистваща техника специално за предстоящия летен сезон. С наближаването на туристическия пик обемът на отпадъците в града и курортните комплекси нараства в пъти, което налага предварителна мобилизация.

Очаква се новата техника да остане във Варна през целия активен сезон, за да се гарантира, че градът ще изглежда прилично пред туристите и гостите си.

Контролът продължава

Администрацията на Варна обещава засилен контрол върху работата на почистващата фирма през следващите дни, за да се провери дали договорената техника ще доведе до реално почистване на препълнените зони. Кметът призова гражданите също да бъдат активни и да подават сигнали, ако забележат райони, които остават необслужени.

