Ускоряват строителството в този град

Областното представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) във Варна представи чСтроителният бранш и архитектите обединиха сили срещу забавянето на плановете от местната администрацияетири ключови предложения за спешно подобряване на инвестиционния климат в града. Мащабното събитие обедини над 160 водещи експерти, сред които архитекти, инженери, строители, предприемачи и ВиК-специалисти. Професионалните организации демонстрираха категорична консолидация на сектора. Срещата беше предизвикана от сериозното недоволство на бизнеса срещу непоследователните и непредсказуеми действия на общинската администрация в сферата на градоустройството.

Диалог с обществото и критики към Община Варна

Председателят на КСБ – Варна Светослав Жеков коментира, че основната цел на бранша е била да сподели ясна и открита позиция не само с кмета, но и с цялото варненско общество. Секторът настоява гражданите да разберат реалната ситуация и гледната точка на експертите за бъдещето на града. Официалната декларация на строителната камара получи пълна подкрепа и от Камарата на архитектите. Двата бранша отправиха остри и аргументирани критики към Община Варна за системно забавяне при одобряването на Подробните устройствени планове (ПУП), както и за липсата на нови обществени поръчки и архитектурни конкурси.

Частен капитал спасява ВиК мрежата в южния район

В опит да решат реалните проблеми на терен, от Камарата на строителите обявиха създаването на специализирана работна група за развитие на ВиК-инфраструктурата в южната част на морската столица. Инвеститорите и фирмите с интереси в региона планират да изработят изцяло за своя сметка предпроектно проучване за изграждането на водопроводната и канализационна мрежа. Проучването ще бъде финансирано от частния бизнес, като приблизителната му стойност възлиза на петдесет хиляди евро. Готовият проект ще бъде предоставен като безвъзмездно дарение на Община Варна, за да се ускорят строителните процеси.

