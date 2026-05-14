Инър Уийл клуб Стара Загора чества 25 години обществена дейност

Събитието се реализира със съдействието на Община Стара Загора

14 май 26 | 15:07
Инър Уийл клуб Стара Загора организира празничен концерт, посветен на 25-годишнината от чартирането на клуба. Клубът ще отбележи четвърт век отдаденост на общественополезни каузи, добротворство и активна гражданска ангажираност.

Събитието ще се състои на 16 май 2026 г. (събота), като началото ще бъде поставено в Зоопарк Стара Загора:

10.00 ч. – Официално откриване на нов кът за отдих в Зоопарк Стара Загора, изграден по проект на Инър Уийл клуб Стара Загора в полза на посетителите на зооградината. В програмата ще участват децата от Литературния клуб и школата по фотография към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

16.00 – Официална част във фоайето на Операта.

17.00 ч. – Празничен концерт в Държавна опера – Стара Загора с участието на солисти, музиканти и балета на Старозагорската опера. Специален гост на събитието ще бъде Никола Милс от Великобритания.

Събитията от дневната програма са със свободен достъп.

