Община Казанлък кани всички жители и гости на флашмоб тази неделя

На 15 май - петък ще бъде избрана 53- та Царица роза.



Неделя, 17.05, международният ден на спорта, тя ще бъде представена на обществеността на Казанлък с флашмоб “Блясък в движение”.



На площад “ СЕВТОПОЛИС” от 16.30 ч. гражданите ще се насладят и снимат не само с Царица роза, с всички участнички в конкурса и спортистите от казанлъшките клубове.



Празникът започва- очакваме казанлъчани и гостите на града да го преживеят и запечатат в спомените си.





