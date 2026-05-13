На 15 май - петък ще бъде избрана 53- та Царица роза

Община Казанлък кани всички жители и гости на флашмоб тази неделя
13 май 26 | 12:44
Никол Симова

На 15 май - петък ще бъде избрана 53- та Царица роза.

Неделя, 17.05, международният ден на спорта, тя ще бъде представена на обществеността на Казанлък с флашмоб “Блясък в движение”.

На площад “ СЕВТОПОЛИС” от 16.30 ч. гражданите ще се насладят и снимат не само с Царица роза, с всички участнички в конкурса и спортистите от казанлъшките клубове.

Празникът започва- очакваме казанлъчани и гостите на града да го преживеят и запечатат в спомените си.


