„Блясък в движение“ - първата среща на Царица Роза с обществото беше подкрепена от спортните клубове на Казанлък
„Блясък в движение“ се превърна в символично начало на пътя на новата Царица Роза и нейната мисия да обединява младите хора
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„Блясък в движение“ се превърна в символично начало на пътя на новата Царица Роза и нейната мисия да обединява младите хора
На 15 май - петък ще бъде избрана 53- та Царица роза
По време на специално събитие
Енергичният еквадорец заформя масови танци преди GENTE DE ZONA на 17 юни
Изписаха с телата си знака "Stop" в двора на ЕГ "Христо Ботев"
Флашмоб в подкрепа на кандидат хпрезидентската двойка на ГЕРБ организираха в Разград младежки активисти от партията на Бойко Борисов.Младите хора из...
Протестиращите полицаи в Благоевград измъдриха как да спрат движението пред сградата на ОД МВР в четвъртък и в същото време да не нарушат закона. Те о...
Остават броени дни до петия рожден ден на уникалната формация „Тъпани и Гайди", заради който една сцена ще поделят известни изпълнители от Родопите...
Кадри от мобилните телефони на фенове ще влязат във видеото към новия им сингъл „Юли" Изпълнителите от P.I.F. дават на феновете си главна роля във ви...
Десетки хора легнаха на пътя, за да покажат нагледно колко много хора загиват по пътищата, информира БГНЕС. "Това е едно море от хора, не искаме хора...
Флашмоб „Не насилието" ще събере в неделя в 14 ч. варненци пред Гранд мол, където трима гардове пребиха до смърт болния Нягол. Във Фейсбук организатор...
Банско. С интересна проява жители и гости на Банско ще отбележат първата неделя на новата 2015 година. Всички граждани и посетители на курортния град...
Добрич. В деня на старта на новата учебна година ученици от 8 до 11 клас от различни училища в Добрич се събраха в центъра на града, като чрез своя фл...
София. Представители на "Десните" днес участваха във флашмоб пред руското посолство. Те отбелязаха един месец от свалянето на самолета на малайзийскит...
Стара Загора. Старозагорските деца са на път да спечелят националния конкурс на Държавната агенция за закрила на детето за най-голямо и позитивно посл...
София. Студенти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров" изненадаха пътниците на Терминал 2 с флашмоб „Диригент за една минута". На...
София. Русия да излезе от Украйна. С тези призиви се проведе флашмоб пред входа на посолството на Русия, организиран от Единна народна партия. Актив...
Видин. Видин ще посрещне Баба Марта с фалшмоб. Инициативата "Честита Баба Марта, Свят" ще се проведе на площад "Бдинци". В тази връзка 500 млади хора...
София. Студенти от НАТФИЗ, Музикалната академия и Софийския университет организираха флашмоб пред Народното събрание, като бяха дегизирани с противога...
София. Пореден флашмоб се състои на улица "Раковски, организиран от НАТФИЗ. Студентите преминават постоянно през пешеходната пътека пред учебното заве...