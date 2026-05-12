Експертът към ЮНЕСКО д-р Ранд Епих: Археокомплексът запазва историята и културата на тракийските царе

„С Археокомплекса край Казанлък се подпомага запазването на историята и културата на траките и техните владетели. Такива центрове са много полезни особено в сферата на образованието“. Това каза световно признатият експерт по консервация и документиране на културно наследство към ЮНЕСКО д-р Ранд Епих. Той е сред участниците на международното обучение на тема „Изготвяне на планове за управление за опазване на недвижимо културно наследство, включено в списъка на световното наследство и индикативната листа към ЮНЕСКО“. Форумът се провежда именно в археологическия комплекс от 11 до 15 май 2026 г.

По думите на д-р Епих макетът на гробниците от Долината на тракийските царе е много интересен. Той предоставя възможност на едно място посетителите да видят различни археологически обекти, да се запознаят с тях и с региона. „Макетът е много ефектен. Видях и деца, и възрастни да му се радват искрено. Колкото по-интересно е направен, толкова по-добре ще могат да си представят миналото и да учат“, посочи експертът към ЮНЕСКО.

Въпреки че е идвал едва два пъти в България Д-р Ранд Епих вече е разгледал 9-10 гробници. „Добре поддържани са и трябва да се гордеете с тях. В целия свят няма много обекти на световното наследство, а Казанлък притежава такива. Гробниците показват момент от историята на региона, в който е имало специфичен архитектурен стил и строителна техника. Тоест, хората тук са били доста напреднали в строителството и дизайна си“, посочи още експертът.

Община Казанлък и Фондация „Балканско наследство“вече подготвят документите за т.нар. „групова кандидатура“ за признаване на археологическите обекти от Долината на тракийските царе за световно културно наследство към ЮНЕСКО.

