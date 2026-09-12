Експертът към ЮНЕСКО д-р Ранд Епих: Археокомплексът запазва историята и културата на тракийските царе
Въпреки че е идвал едва два пъти в България Д-р Ранд Епих вече е разгледал 9-10 гробници
Следете всички новини, анализи и коментари за Гробници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Въпреки че е идвал едва два пъти в България Д-р Ранд Епих вече е разгледал 9-10 гробници
Макар да липсва украса, гробниците съдържат традиционни архитектурни елементи
Това се случва в навечерието на дългоочакваното цялостно откриване на Големия египетски музей
Намерени са различни видове находки
Те са с монолитен градеж, в тях са погребани богаташи
Комплексът пресъздава автентичната атмосфера, начин на живот и обичаи на най-древния народ по българските земи – траките
Гробниците са от времето на Старото царство на Древен Египет
Археолози откриха две гробници от древноримската епоха в пустинята в Египет, западно от река Нил...
Стара Загора. Министерството на културата ще предостави на община Казанлък безвъзмездно за стопанисване и управление 6 антични гробници в Долината на...
Правели сме златни изделия, когато там още ваели съдове от глина
Гробници на 2400 г. са сред най-големите атракции във ваканционното селище Созополис. Двата некропола са вдигнати на най-енергийното място в комплекса...