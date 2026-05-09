Стреляха по автобус от градския транспорт. Ето в кой град

Снощи беше стреляно по автобус на градския транспорт в Перник, съобщи кметът на града Станислав Владимиров във Facebook.

Сигналът за инцидента, станал в района на ул. „Юрий Гагарин“, между блокове 31 и 33, е подаден около 22:30 часа на 8 май. В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор, които не са пострадали.

Незабавно са предприети действия, за да се установи от какво е произведен изстрелът. Извършителите се издирват, заявиха от полицията за NOVA.

При извършената на място проверка служители на реда са установили, че засегнатите две или три стъкла от страната на водача не са счупени, а напукани.

"Разчитам на всички мои съграждани, които са били свидетели, да се свържат с мен", апелира кметът Владимиров.

Снимка: Facebook / Станислав Владимиров

