„Днес бъди дете!“ - Стара Загора очаква 1 юни с вълнение

Стара Загора ще посрещне деня на детето - 1 юни, в парк „Артилерийски“ с много забавления за малки и пораснали деца.

Началото ще бъде поставено в 9.30 ч. с детски работилници в специално обособената „Уличка за сръчковци“. Там посетителите ще могат да се запознаят отблизо със света на занаятите и ръчната изработка, както и сами да се включат в творческите занимания.

От 10.00 ч. сцената ще оживее с празничен концерт на децата на Стара Загора, които ще изпълнят деня с музика, талант и усмивки.

Следобедната програма започва в 16.00 ч. с изпълнения на талантливите възпитаници на НУМСИ „Христина Морфова“, както и на мажоретния състав към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора.

Финалът на празничния ден ще бъде повече от емоционален. Любимецът на младата публика Тино ще излезе на сцената с най-популярните си песни, а веднага след концерта настроението ще продължи с дискотека на открито и DJ сет на DJ Д. Денчев под звездите.

